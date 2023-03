In corso a La porta delle Langhe il seminario Ryla 2023 dedicato ai giovani rotariani

Lo scorso 15 marzo, accolti da Sergio Buscatti presidente del Rotary Club Savigliano, si è svolto, alla La Porta delle Langhe, un seminario formativo per rotariani dei gruppi Langhe Roero e Monviso del Distretto 2032. Rivolto a soci di recente ingresso dei due sodalizi, ha visto relatori, istruttori distrettuali coordinati dal presidente di Commissione Alessandro De Lucchi e formatori di gruppo Enrica Culasso e Sergio Rolfo, interventi di presidenti di club.

Nello stesso luogo, sede del Rotary Club Savigliano, questa settimana si sta tenendo il seminario Ryla 2023 dei Distretti 2031 e 2032, sino al 2011 Distretto unico 2030.

Dedicato a giovani selezionati dai club locali, il Ryla consiste ogni anno in una esperienza intensiva di leadership mirata a svilupparne le potenzialità. Buscatti ha ricordato che, anni addietro, anche quattro giovani vi avevano partecipato grazie al Rotary Club Savigliano. Quest’anno il tema riguarda: Leadership, comunicazione e sostenibilità.



Lunedì mattina, equinozio di Primavera, guidati da Fabrizia Gai Asti, i ryliani si sono sistemati a La Porta delle Langhe e nel pomeriggio sono iniziati i lavori. Tre i relatori in programma:

Anna Arado - La conoscenza e la consapevolezza di se stessi: leder o gregario. Aldo Loiacono - essere leader in una PMI e in una GI. Remo Gattiglia - Rotary e Leader.

Martedì Engarda Giordani - L’importanza di saper comunicare. Roberto Luzzitelli - Comunicazione e immagine. Marco Cosito - La digital trasformation e visione del futuro - visita al Museo della Magia di Cherasco.

Mercoledì - visita didattica a Sanremo.

Giovedì Gianluigi Sem - La leadership e la sostenibilità dei prossimi anni. Carlo Bosticco - Costruire una startup nel rispetto degli obiettivi Esp - Le nuove sfide.

Venerdì Giorgia Zunino - La previsione strategica immaginazione o realtà - Lavori di gruppo ed esercizi di comunicazione. Sabato Consegna dei Diplomi Ryla 2023.