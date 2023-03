Bocce: il Veloce Club Pinerolo si aggiudica la 49^edizione del Memorial Pinin e Carlo De Chiesa

La quadretta del Veloce Club Pinerolo griffata Opel Banchio si è aggiudicata la 49 esima edizione del Memorial Pinin e Carlo De Chiesa.

La formazione vincitrice con Riccardo Tortone, Federico Marucco, Giampiero Pinnella e Pierre Armand Ugon ha battuto per 8 a 7 nella finale che si giocata lunedi 20 marzo, la formazione di casa dell’Auxilium Saluzzo, intitolata a Celestino e Margherita Vassallo scesa in campo con Alberto Barale, Mattia Mana, Paolo e Francesco Costa.

Si chiude la prestigiosa manifestazione boccistica del volo,iniziata a metà gennaio e che ha visto la presenza di venti quadrette. Finale che si è conclusa al termine delle due ore di gioco con le due quadrette in parità 7 a 7 e che ha visto gioire nella giocata conclusiva Tortone e soci.

Terze classificate le formazioni dell’Enviese Petrolnafta con Emanuele Ferrero, Giuseppe Pallo, Gualtiero Ricca e Massimo Arnaudo e l’Auxilium Azienda Agricola Paolo Bertea con Marco Capello, Enzo Borretta, Bruno Picca e Fabrizio Dalmasso vincitori della passata edizione.

Alla serata finale era presente la famiglia De Chiesa con Paolo (grande sciatore della valanga azzurra ed ora importante opinionista in Rai per lo sci) Alberto e Franco, che hanno premiato la quadretta vincitrice. Presenti tra le autorità il vice sindaco del Comune di Saluzzo Franco Demaria,” Jack Bianco”, il consigliere nazionale della Federbocce Michele Bersezio, il presidente Us Acl Cuneo Attilio Degioanni, sponsor e dirigenti delle formazioni finaliste.

La finale della competizione è stata diretta da Luca Busso;nel corso della manifestazione,hanno diretto anche Michela Perassi e Giuseppe Angerame.

Grande soddisfazione per la Bocciofila Auxilium, per la riuscita manifestazione, che sin dal via ha avuto la presenza di un numeroso pubblico, sulle gradinate del bocciodromo saluzzese .