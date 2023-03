Il fontanellese Davide Viale quinto all'Ironman di Lanzarote conquista un posto per la Finlandia

Molti potrebbero pensare all’ennesimo talento made in Italy che lascia la madrepatria per cercare maggior fortuna lavorativa all’estero, ma questa volta non è così; parliamo sempre talento, ma declinato in grandi abilità sportive.

L’infermiere di origini fontanellesi è stato infatti capace di fermare il cronometro a 4h, 35m e 06 secondi nell’Ironman di Lanzarote (Spagna) del 19 marzo scorso, tempo che gli è valso la quinta piazza assoluta nella sua categoria, la 60ª assoluta tra gli uomini partecipanti e quindi la qualificazione al Mondiale Ironman del prossimo agosto proprio in Finlandia; nella distanza di 70.3 miglia, il triatleta del Torino Triathlon ha dovuto percorrere 1900m a nuoto, 90km in bicicletta (con 1000m di dislivello) e 21km di corsa.

Viale non è nuovo a questo genere di imprese; cresciuto con lo sport nel DNA grazie a papà Angelo e alla determinazione di mamma Ada, lo scorso l’8 ottobre ha partecipato al Campionato del Mondo Ironman alle Hawaii; poteva essere un punto di arrivo e invece questo trentaseienne non si è fermato.

Allenamento dopo allenamento, incitamento dopo incitamento della sua piccola Alice, eccolo ancora capace di questo genere di imprese; perché si tratta di una vera e propria impresa sportiva, visto che non è un atleta professionista ma di lavoro fa l’infermiere presso l’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

“Sono così emozionato, il mio sogno sportivo continua; ringrazio la mia famiglia, in primis mia moglie, Silvia, per il supporto che mi offre sempre: Un ringraziamento particolare al Podio Sport, Agrimontana, So Food e a Raffaella Giordano, la quale ha organizzato alla perfezione questa mia trasferta. - commenta Viale. – La prestazione nel nuoto non è stata delle migliori, ma sono riuscito a recuperare molte posizione sia in bici e sia nella cora; oggi avevo con me anche mia figlia, non potevo deluderla! Credo fortemente che questo genere di risultati si possano raggiungere solo se c’è il giusto supporto della famiglia; mi reputo davvero fortunato perché sono loro che mi permettono di fare quello che mi piace, nonostante i tanti impegni quotidiani di papà, marito e infermiere.”.

Ora è giusto festeggiare questo ennesimo importante traguardo, ma non bisogna fare troppi “bagordi” perché agosto è dietro l’angolo e l’orgoglio del triathlon cuneese non vorrà farsi trovare impreparato.