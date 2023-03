Prato Nevoso: in 160 alla partenza della Sunset Running Race

Sunset Running Race, per tutti gli appassionati di corsa in montagna semplicemente: Sunset.

La dodicesima edizione si è disputata con grande successo, sabato 18 marzo con start alle ore 17:30 dalla base di partenza della nuova telecabina “La Rossa” di Prato Nevoso.

Il percorso si sviluppava totalmente sulle magnifiche piste da sci battute del comprensorio Mondolè Ski e misurava circa 10 km con un dislivello positivo di circa 600 metri andando a toccare gli oltre 2000 metri del Rifugio La Balma, punto dal quale iniziava la discesa per il ritorno in conca. La neve, considerate le temperature ormai primaverili, si presentava non molto compatta, mettendo non poco in difficoltà glia atleti nell’affrontare le diverse salite. Cielo leggermente velato, con nuvole che in quota riducevano la visibilità a poche decine di metri, andando così a privare gli atleti dello spettacolare paesaggio che si gode dall’arrivo della cabinovia La Rossa e che caratterizza la gara.

Fin dalle prime battute, a comandare il gruppo dei ben160 atleti partenti, si formava un quartetto composto da forti atleti della specialità: dal più esperto Cavallo Fabio, ai giovani Bongioanni Elia ed il ligure Parodi Lorenzo con a ruota il Pinerolese Becchio Lorenzo. Questo sarà poi anche l’ordine d’arrivo, per la cronaca Cavallo chiudeva la performance con il nuovo record del percorso, stabilendolo in 39 primi e 22 secondi.

In campo femminile la lotta per il primo posto si è dimostrata meno combattuta, a tagliare per prima il traguardo di questa dodicesima edizione della Sunset Running Race, si presentava la forte atleta della Roata Chiusani Minetti Alice con il tempo di 47’34”, seguita dalla bovesana Chiapello Sonia e dalla giovane Xhelali Giorgia.

Tra gli over 50, in campo maschile vittoria ex aequo dei locali Ferrero Flavio e Griseri Elio ed in campo femminile dell’ultra runner Plavan Marina. Tra i partenti anche il granitico Marco Olmo, che alla soglia dei 75 anni non demorde restando il costante punto di riferimento di migliaia di runner sparsi in tutta Italia. Chiudeva la sua performance con un 59° posto assoluto.

Gli organizzatori della manifestazione vogliono ringraziare in primis la Mondolè Ski che ancora una volta ha voluto e sostenuto l’evento, gli sponsor tutti che hanno contribuito a rendere veramente ricco e speciale il pacco gara: Lavazza Caffè, La Sportiva, Fattorie Fiandino, Pasta Alta Valle Scrivia, SoFodd, il Banco Azzoaglio, l’olio Desiderio e la Reale Assicurazioni di Cuneo. In fine, ma non per ultimo, un ringraziamento speciale a tutti i partecipanti che ancora una volta hanno voluto essere presenti a questo speciale evento! Appuntamento al 2024!

Classifiche sul sito www.sunsetrunningrace.it