Sci alpinismo: Matteo Blangero terzo nell'Individual di Coppa Italia a Lizzola

Nel weekend a Lizzola, in provincia di Bergamo, si è svolta una due giorni di Coppa Italia con in programma per la giornata di domenica un’Individuale con partenza in Mass start, che ha visto imporsi, tra i Cadetti U16 maschile, Federico Pacchiarini (13 Clusone) che ha fermato il crono con il tempo finale di 1:05'39'', lasciandosi alle spalle Cristian Rozzoni (Premana) ed un bravissimo Matteo Blangero (Valle Ellero), terzo con un distacco di 34''7.

Tra le cadette U18, la piemontese Cecilia Vergano (Sauze d'Oulx) chiude al 5° posto nella gara vinta dalla valdostana Alice Maniezzo (Corrado Gex). Al maschile vittoria di Federico Pellegrini (Cai Schio) dove il piemontese Francesco Armando (Valle Pesio) chiude al 26° posto.

Tra gli U20, 6° posto di Emanuele Balmas (Prali).