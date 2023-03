Nella Giornata Mondiale della Poesia i versi di Beatrice Condorelli

Oggi, 21 marzo, non è soltanto il primo giorno di primavera ma è anche la Giornata Mondiale della Poesia.

Una data che è stata istituita dall’UNESCO nel 1999, per celebrare una delle “forme di espressione e identità culturale e linguistica più preziose dell’umanità.”

Beatrice Condorelli è la nostra corrispondente da Dronero. Sulla sua pagina instagram e su facebook è possibile leggere molte delle sue poesie.

“Credo profondamente nelle emozioni” - racconta - “nella loro imprescindibile importanza. Credo nelle parole, in quella ricerca che ci spinge a trovarle, capirne il significato ed a sceglierne alcune piuttosto che altre. Avevo 8 anni quando ho iniziato a comporre poesie, ancora oggi per me scrivere è una vitale esigenza, l’espressione di ciò che sono.”

Parla di primavera, ma ancor più di lei, questa bellissima poesia che in questo giorno siamo lieti di condividere:

PRIMAVERA

Esigente fiorire,

per la prima volta

oppure nuovamente.

Qualcuno dice che

lo fa per imprudenza,

o se invece ancora,

per dimenticanza.

Concentrata lei

sparge profumo e

ricama di colore i

suoi rami segnati

dall’inverno vivere.

Delicata e tenace

quei segni profondi

sempre li considera,

solo non vuole

che trappola siano.