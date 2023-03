La Toma del Bric chiude in bontà gli show cooking 'Camagna Amica' dell'Open Baladin

L’incontro ravvicinato con i produttori agricoli, accompagnato da racconti, ricette e degustazioni, genera fra i consumatori un legame di fiducia fondamentale ad innescare acquisti consapevoli e di qualità di cibo locale e stagionale. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo alla vigilia dell’ultimo appuntamento in programma della quarta stagione di show cooking Campagna Amica in scena all’Open Baladin di Cuneo.



Un lungo viaggio all’insegna di storie e sapori, iniziato nel novembre scorso – spiega Coldiretti Cuneo – che ha acceso i riflettori sul cibo autentico prodotto dagli agricoltori fra montagne, vallate, colline e pianure cuneesi, dalle celebri produzioni a denominazione d’origine ad inedite bontà locali. Come la “Toma del Bric”, formaggio di media stagionatura a base di latte vaccino pastorizzato, dalla pasta leggermente friabile, che sarà protagonista domani, giovedì 23 marzo a partire dalle ore 18, dell’ultimo show cooking Campagna Amica di stagione all’Open Baladin Cuneo.



Alberto Debernardi della società agricola Valle Infernotto, appartenente alla rete Campagna Amica, svelerà le caratteristiche, la storia e l’origine di questa Toma, dalla mungitura alle tecniche di caseificazione e maturazione.



Forte di una lunga tradizione casara, questa realtà agricola sita a Barge, proprio ai piedi della valle Infernotto, produce formaggi a pasta semidura, latticini, paglierine, mozzarelle, burro, yogurt e budini, realizzando ogni lavorazione con estrema cura per custodire il saporo autentico del latte munto in azienda. La Toma del Bric, ad esempio, conserva tutto l’aroma delle erbe con cui gli animali si sono nutriti: sarà interessante scoprire come valorizzare al meglio in cucina questa preziosa materia prima.



Chef e studenti dell’Istituto alberghiero di Dronero mostreranno in diretta le preparazioni studiate ad hoc per la serata, che i partecipanti potranno assaporare in abbinamento a sorsi di birra Baladin e successivamente replicare a casa.



“Si chiude una stagione appassionante di incontri e racconti, un’onda lunga di sapori a Km zero – commenta la Responsabile provinciale di Campagna Amica, Elisa Rebuffo – che anche quest’anno ha conquistato decine di amanti della buona cucina deliziandoli con i frutti della nostra terra e le storie dei produttori agricoli della Granda, portatori dei più sinceri valori contadini. Un modo per valorizzare il nostro patrimonio agroalimentare e la filiera corta incentivando fra i consumatori il consumo ragionato e consapevole del cibo di casa nostra”.



Ultimo appuntamento, dunque, per giovedì 23 marzo alle ore 18, all’Open Baladin in piazza Foro Boario a Cuneo. L’evento è gratuito e aperto a tutti con obbligo di prenotazione (telefono: 0171 489199).