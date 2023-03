Boom del fotovoltaico in Granda. Nel 2022 installati quasi quattro mila impianti

“Nel 2022 E-Distribuzione ha raddoppiato gli sforzi per soddisfare la domanda sempre più crescente dei prosumer – spiega in una nota diffusa da E distribuzione Enrico Bottone, Responsabile di E-Distribuzione, area regionale Piemonte e Liguria. L’Azienda ha, infatti, introdotto nuovo personale qualificato e tecnologie sempre più smart per rispondere al numero sempre più alto di richieste di allacciamento e soddisfare le richieste dei clienti, in linea con i tempi previsti dall’Autorità”.