Cuneo, sicurezza e mobilità sostenibile a Madonna dell’Olmo: la giunta guarda al bando regionale

Lo spazio pubblico – in questo caso quello davanti a due plessi scolastici frazionali – come luogo di incontro e socializzazione da realizzarsi tramite la disincentivazione del mezzo a motore privato in favore di modalità di trasporto altre e meno impattanti: è questo il cuore del progetto che il Comune di Cuneo ha intenzione di realizzare (tra gli altri) nell’abitato di Madonna dell’Olmo.



L’idea era uscita mesi fa, nei primi momenti della nuova amministrazione comunale guidata da Patrizia Manassero (frazionista anche lei), in una commissione e nell’incontro che ha visto la nuova giunta confrontarsi con i residenti e con il comitato di frazione. L’occasione di finanziamento, il bando regionale relativo al ‘Programma di interventi per l’adattamento degli ambiti urbani a nuove forme di mobilità sostenibile e attiva’.

Pellegrino: “Mobilità e sicurezza dei pedoni sempre al centro”

A metà del mese di marzo la giunta cuneese ha approvato lo studio di fattibilità da proporre per il bando. Al centro, la realizzazione di opere volte al miglioramento della mobilità sostenibile e attiva in frazione: segnaletica percorsi ciclabili, creazione di ‘strade scolastiche’, ‘slow streets’ e ‘parklet’, messa a dimora di nuovi alberi e depavimentazione. Il tutto, avrà un costo di 340.000 euro.



“L’intenzione è quella di favorire, nell’area delle scuole primarie e secondarie di Madonna dell’Olmo, la mobilità e la sicurezza dei pedoni creando una zona dove il traffico e la velocità delle auto in percorrenza siano più contenute” ha spiegato l’assessore Luca Pellegrino.



“Le varie proposte racchiuse nello studio di fattibilità rispondono a richieste che arrivano in parte delle strutture scolastiche ma in parte anche dal comitato di frazione – ha aggiunto Pellegrino - . Ma l’intervento non guarda ‘solo’ a Madonna dell’Olmo quanto a tutto l’Oltrestura. Entro giugno avremo la risposta dalla Regione”.