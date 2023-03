Dal centrosinistra monregalese un'interrogazione sulla possibile creazione di nuovi spazi per gli studenti

"Il Comune di Mondovì parteciperà al nuovo bano dell'Edisu, ente regionale per il Diritto allo Studio universitario?".

A chiederlo, con un'interrogazione da discutere nella prossima seduta del consiglio comunale, sono i consiglieri del centro sinistra locale, Laura Gasco, Cesare Morandini, Davide Oreglia.

"Chiediamo - scrivono - se sia intenzione dell’Amministrazione porre attenzione alle tempistiche di pubblicazione del nuovo bando da parte di Edisu, resentando una richiesta di contributo al fine di incrementare l’offerta già in atto per studentesse e studenti universitari monregalesi presso la sala studio della Biblioteca Civica di Piazza o creando nuovi spazi di studio in altre sedi adeguate."