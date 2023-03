La Camera di Commercio di Cuneo ha incontrato la direttrice dell'area Europa del Sud dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia

Martedì 21 marzo, presso la sala Giunta della Camera di Commercio di Cuneo, il Vice Presidente Vicario Luca Chiapella e il Segretario Generale Patrizia Mellano hanno incontrato Begoña Pérez-Villarreal, Direttrice dell'area Europa del Sud dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT FOOD) accompagnata da Dario Peirone, Professore del Dipartimento di Giurisprudenza di UniTo e Presidente di Ceipiemonte. EITfood è un organismo indipendente dell’Unione Europea fondato nel 2008 per stimolare l'innovazione, la ricerca e l'imprenditorialità in tutta Europa. L’Università degli Studi di Torino ha aderito a EITfood sin dall’inizio, in qualità di fondatore, divenendo uno dei principali partner tanto da assumere nell’anno corrente il ruolo di Master Contact. In virtù della rilevanza della ricerca nell’agroindustria era presente all’incontro Mauro Danna, Vice Direttore di Confindustria Cuneo.





Il territorio cuneese, per le caratteristiche di eccellenza del nostro territorio nel settore agroalimentare, in ambito nazionale e internazionale, è di sicuro interesse per EITfood. L’incontro camerale è stato preceduto dalla visita alla Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese Agrion di Manta e seguita, nel pomeriggio, dalla visita al Centro di Ricerca e Sviluppo “House of dreamers” della Nutkao di Govone.





“Durante l’incontro abbiamo presentato la realtà imprenditoriale della nostra provincia e l’eccellenza del nostro comparto agroalimentare capace, nel 2022, di esportare prodotti per un valore di oltre 3,7 miliardi di euro – sottolinea il Vice Presidente Luca Chiapella. E’ stata una giornata importante nel corso della quale abbiamo posto le basi per eventuali collaborazioni future con un organismo che ha tra le sue finalità la promozione dell’imprenditorialità alimentare e l’innovazione, temi assolutamente strategici per il nostro territorio.”