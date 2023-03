La Pasqua e i ponti di primavera riportano i turisti in Granda, a caccia di cultura

In Granda stanno tornando i turisti e si punta ai numeri del pre-pandemia. Lo dice l'ATL del Cuneese, l'Aziende turistica locale che copre le aree di Cuneese, Fossanese, Monregalese, Saluzzese e Saviglianese.

“Noi non abbiamo un dato scientifico, ma empirico cioè dettato dall'esperienza - commenta Daniela Salvestrin, direttrice dell'ATL del Cuneese -. In linea generale c'è molto movimento e ci sono già un buon numero di prenotazioni da parte dei turisti. Fa ben sperare il fatto che il 2023 sia partito molto bene. Anche la montagna che lo scorso anno, complice l'assenza di neve, aveva fatto fatica, quest'anno sta recuperando i numeri pre-pandemia. Lo si desume dai dati parziali. Se questa è la tendenza, fa ben sperare”.

Insomma, sono tante le telefonate e le richieste di informazione agli uffici turistici sparsi sul territorio che fungono da antenna dell'ATL: “Complice anche il bel tempo, la gente ha voglia di muoversi. Speriamo di rivedere tutti quei turisti che erano soli frequentare le nostre zone”.

Chi sono i turisti che vengono in Granda? “La preponderanza è composta da italiani – specifica ancora Daniela Salvestrin -, ma sono previsti anche un buon numero di francesi nonostante le difficoltà di collegamento dovute al blocco del tunnel di Tenda. Sono attesi anche turisti dai paesi di lingua tedesca e dal Nord-Europa anche grazie alla forte attività di promozione avviata dall'ATL nei confronti di quei bacini di turisti”.

“Il grosso arriverà in estate per dedicarsi all'attività outdoor – continua la direttrice dell'ATL -. Ora c'è un bel movimento di richieste anche sul comparto cultura per il week-end pasquale e i ponti di primavera. Ci chiedono informazioni e ci sono molte interazioni social per visitare castelli e musei. Questo perché il nostro territorio offre itinerari meno conosciuti ma non per questo minori. E c'è grande interesse a scoprire qualcosa di inedito. Lo fanno spesso i turisti di prossimità, gli 'habitué' che coprono ogni volta un pezzettino del nostro splendido territorio”.

Molti sono i turisti che arrivano dal Piemonte, ma anche dal Nord e centro Italia. “E poi con i collegamenti aerei che ci sono con Cagliari e Palermo, ci si aspetta anche un certo flusso da quelle destinazioni”, conclude Salvestrin.