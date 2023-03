La Westport Fuel Systems Italia si congratula con Mariano Costamagna, presidente designato di Confindustria Cuneo

La Westport Fuel Systems Italia si congratula con il proprio Presidente Onorario Mariano Costamagna, che è stato indicato come candidato unico per il vertice di Confindustria Cuneo per il quadriennio 2023 -2027. E’ questo il risultato del voto all’unanimità del Consiglio Generale riunitosi lo scorso 15 marzo. Il nominativo di Mariano Costamagna è stato individuato dalla Commissione di designazione, che a partire dal mese di gennaio aveva avviato le consultazioni della base associativa. L’elezione formale avverrà, come previsto dallo Statuto, nel corso della prossima assemblea annuale degli associati prevista per Maggio. “Ci congratuliamo con il nostro Presidente Onorario – commenta il Legale Rappresentante di Westport Fuel Systems Italia Nicola Cosciani Cunico – per questo importante riconoscimento conferito al nostro fondatore. Sappiamo quanto Mariano Costamagna abbia fatto per il nostro territorio ed il nostro gruppo che, solo nel cuneese, vanta diversi stabilimenti produttivi ed impiega oltre 600 addetti. I nostri marchi e la nostra storia sono indissolubilmente legati al nome ed alla visione del nostro presidente onorario, che ha fondato l’azienda su valori di eccellenza, attenzione alle risorse umane e imprenditorialità, valori a cui ci riferiamo quotidianamente per operare in senso di continuità. Siamo certi che questi stessi valori saranno la firma di Mariano anche in questo nuovo sfidante incarico”. L’avventura imprenditoriale di Mariano Costamagna nasce nel 1977, quando con il fratello Pier Antonio fonda la M.T.M. s.r.l. (Meccanica Tecnica Moderna). La “svolta” avviene nel 1992 quando i fratelli Costamagna decidono di acquisire BRC: è l’inizio dell’era M.T.M. – BRC Gas Equipment, che nel 1996 lancia sul mercato il primo sistema italiano di alimentazione di un veicolo a iniezione gassosa di GPL e metano. BRC diventa in pochi anni marchio leader di settore, imponendosi in diversi mercati diventando punto di riferimento dei più grandi costruttori mondiali di autoveicoli. Nel 2006 M.T.M. - BRC Gas Equipment e la statunitense Impco, player statunitense nelle applicazioni industriali dei carburanti gassosi, creano insieme il maggior polo produttivo a livello mondiale nel settore dei carburanti ecologici: nasce infatti la Fuel Systems Solutions, una holding quotata al Nasdaq, che negli anni seguenti si arricchirà di ulteriori brand di settore. Dal 2016 il gruppo guidato da Mariano Costamagna entra a far parte della canadese Westport che da allora diviene Westport Fuel Systems, fusione che conferma, ampliando il proprio portafoglio di prodotti e marchi, il ruolo di leader del settore, particolarmente orientato a seguire le nuove frontiere legate all’utilizzo dell’idrogeno.