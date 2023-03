Mondovì, studenti del Giolitti-Bellisario-Paire in concorso a “Sbulliamoci 2023”

Gli studenti della classe I A IPC Bellisario dell'Istituto d'istruzione superiore Giolitti-Bellisario-Paire di Mondovì, guidato dalla dirigente scolastica Donatella Garello, hanno deciso di unirsi alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo partecipando al concorso nazionale “Sbulliamoci 2023”, promosso dal CAI-Scuola.

Il bando, giunto alla sua terza edizione, invita docenti e alunni a riflettere e a elaborare proposte per affrontare e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole italiane. Gli studenti sono chiamati a ideare attività per promuovere il cambiamento dei comportamenti sociali inadeguati, partendo dai punti di forza dei protagonisti coinvolti. Per rispondere a questa sfida, gli alunni della I A IPC, coordinati dai docenti Stefania Bottino e Francesco Pungitore e con il supporto dei docenti Giuseppe Vicidomini, Roberto Musso e Gennaro D'Avino, hanno realizzato un video-spot di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo, in gara con tante altre scuole d'Italia. Il video-spot, ideato e prodotto interamente dagli studenti, mira a trasmettere un messaggio di solidarietà e di inclusione, promuovendo un approccio costruttivo per affrontare e risolvere le problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo.

Attraverso la creatività di ragazze e ragazzi, l’istituto di Mondovì dimostra ancora una volta il suo impegno nella promozione del rispetto e della convivenza civile tra i suoi studenti. Il concorso “Sbulliamoci 2023” rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare la comunità scolastica sul tema del bullismo e del cyberbullismo e per stimolare un confronto costruttivo tra studenti, docenti e istituzioni sulle possibili soluzioni per contrastare questi fenomeni. In bocca al lupo agli studenti del Giolitti-Bellisario-Paire in gara nella competizione!