Paola Farinetti in biblioteca a Chiusa di Pesio

Il comune di Chiusa di Pesio nell'ambito delle iniziative in occasione della "Giornata internazionale della donna" in collaborazione con la biblioteca e il museo invitano all'incontro con Paola Farinetti che mercoledì 29 marzo alle 21 presenterà il suo libro "Tuffi di superficie" presso la biblioteca.

"Tuffi di superficie" edito da Gallucci è un romanzo che procede per racconti dove non tutto è letteralmente vero, ma tutto è intimamente vero e crudo. Una donna di una cinquantina d’anni disegna sulla pagina scritta i fotogrammi della propria esistenza. Quella vissuta? Quella immaginata? È stata una bambina voluta, ma molto sola, una ragazza inquieta, una moglie e madre che ha vissuto momenti di felicità e di profondo dolore. A partire da dettagli apparentemente insignificanti – un cappotto di tweed, una ciabatta, la scia di un piccolo aeroplano – Paola Farinetti si tuffa nel mare dei ricordi per poi riemergerne portando alla luce il senso dell’esistenza.

Paola Farinetti (Alba, 1967), figlia di un comandante partigiano che nel dopoguerra si è fatto imprenditore, lavora da più di vent’anni nel campo dello spettacolo, della musica, della cultura. Lo ha fatto a lungo con suo marito, Gianmaria Testa, indimenticato cantautore scomparso nel 2016, e con artisti come Erri De Luca, Paolo Rossi, Giuseppe Battiston, Giuseppe Cederna, Mario Brunello e molti altri. Ha un figlio adolescente che si chiama Nicola.

L'ingresso è gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti. Durante la serata è presente la libreria Confabula con i libri in vendita. Per maggiori informazioni 0171-735514.