Rifreddo, attivato il servizio di assistenza mensa per il rientro pomeridiano alla Primaria

Prosegue l’attivazione di servizi per le famiglie che caratterizza l’azione della giunta comunale rifreddese guidata dal sindaco Cesare Cavallo.

Infatti, oltre al doposcuola, per la scuola primaria è stata avviato nel mese di marzo il servizio di mensa e di assistenza e sorveglianza mensa al giovedì (giorno di rientro) dal termine dell’orario scolastico mattutino all’inizio delle lezioni pomeridiane.

Il servizio mensa sarà come sempre proposto dalla cuoca della scuola dell’infanzia ed ibuoni pasto possono essere acquistati direttamente presso il Comune. In alternativa al servizio mensa i ragazzi che lo vorranno potranno anche consumare pietanze portate da casa.

Infatti, il servizio di doposcuola per i bambini che frequentano la scuola Primaria conta attualmente undici bambini partecipanti, di cui 7 della prima elementare, che prendono parte alle attività pomeridiane organizzate dall’uscita da scuola fino alle 17.30 tutti i giorni scolastici della settimana. L’assistenza Mensa del giovedì aperto a tutti va a rafforzare la qualità dei servizi scolastici di Rifreddo.

“Come amministrazione - spiega il vicesindaco Elia Giordanino, che ha seguito le fasi di attivazione del servizio - siamo molto contenti di essere riusciti ad attivare anche quest’altro importante servizio per le famiglie. Un’iniziativa di supporto alla popolazione, che si inserisce nell’ottica di rafforzare le tante misure attivate negli anni per fare in modo che le famiglie si fermino in valle”.

Ritornando al servizio occorre dire che questo è un assistenza educativa pensata per venire incontro alle necessità delle famiglie ad un costo contenuto e che avrà anche ricadute occupazionali positive sul territorio. Il servizio, come già il doposcuola, verrà svolto nel nuovo Salone Polivalente sito al piano interrato della Scuola Primaria e collegato internamente alla Scuola primaria.

“È importante - aggiunge l’assessore Carla Ponsi - ringraziare tutti i soggetti che con forte sinergia hanno permesso l’attivazione del servizio: gli uffici comunali, la dirigente scolastica Maria Angela Aimone, la cooperativa Armonia, La cuoca della mensa della scuola dell’infanzia Maura Corrado, le collaboratrici scolastiche Nicoletta ed Elisa e le famiglie dei bambini. Senza la collaborazione di tutti questi soggetti non sarebbe, infatti, stato possibile mettere in piedi l’attività”.

Pur essendo già partito il servizio va detto che le famiglie interessate allo stesso possono tuttora iscriversi presso gli Uffici comunali oppure contattare direttamente la cooperativa Armonia all’indirizzo info@armoniacoop.it.

Una interessante opportunità che dimostra come, pur essendo una piccola realtà, Rifreddo riesca a fornire importanti servizi alle famiglie ed in modo particolare a quelle con bimbi in età scolare.