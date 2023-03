Si è spento Mario Caramelli, l’imprenditore che realizzò l’outlet Mondovicino

La sua storie è fortemente legata al tessuto economico di quest’area della nostra provincia. Dapprima in ambito bancario con la Cassa Rurale di Pamparato, passando per la fondazione a San Michele Mondovì, insieme alla famiglia Battaglia, della ICL, oggi denominata SilvaTeam, azienda leader mondiale nella produzione di estratti vegetali. Realtà di cui fu a lungo dirigente.

Insieme ai figli avviò l’iter per la realizzazione del centro commerciale Mondovicino che venne inaugurato nel 2007 e che ancora oggi rappresenta uno dei più importanti poli commerciali del basso Piemonte.

Il rosario sarà recitato oggi, mercoledì 22 marzo, alle ore 20 presso la cattedrale di Mondovì Piazza. I funerali avranno luogo domani, giovedì 23 marzo alle ore 15 sempre in cattedrale con partenza dall’abitazione in via delle Scuole alle ore 14,40.