In fiamme due auto nella notte a Montà d'Alba e Sant'Albano Stura: mezzi distrutti, nessun ferito

I vigili del fuoco di Alba, insieme con una squadra di volontari partita da Sommariva Bosco soo stati impegnati per circa tre ore la notte scorsa a Montà d’Alba per l’incendio di una autovettura poco prima della galleria che porta al paese sulla Strada Regionale 29 in direzione Torino.

L’allarme è scattato intorno alle 22,20. Il denso fumo sprigionato dalle fiamme ha completamente invaso la galleria e per questo il lavoro di spegnimento e messa in sicurezza della zona è stato particolarmente impegnativo e lungo.

L’intervento si è concluso oltre la mezzanotte. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte, mentre il mezzo è andato completamente distrutto. Sono intervenuti anche carabinieri e personale dellAnas, quest'ultimo impegnato per il ripristino della sede stradale.

Un altro incendio, avvenuto invece poco dopo la mezzanotte, ha visto anche in questo caso coinvolta un’automobile. Il fatto è avvenuto a Sant’Albano Stura, sulla Strada Provinciale 3 all’altezza dello svincolo per la A3, Asti-Cuneo.

Quando le squadre, partite da Cuneo, insieme con i volontari di Fossano, sono arrivate sul posto la macchina era ormai completamente distrutta.

Anche in questo caso nessuna persona è rimasta ferita. Dopo aver messo in sicurezza la strada l’intervento si è chiuso intorno alle 2,30 del mattino.