Un 2023 tutto da celebrare per Agri Berroni

Inizia con promettenti aspettative il 2023 di Agri Berroni - gelateria artigianale avviata nelle dipendenze della omonima tenuta settecentesca alle porte di Racconigi - che sabato 25 marzo, ore 15.00, apre al pubblico la sua “vera” seconda stagione.

L’impegno e la qualità dei prodotti creati da Sàndor e Michelle Gosztonyi, fratelli e contitolari di un’attività avviata nell’autunno del 2019 nelle dipendenze agricole della Tenuta, per tutto il periodo della pandemia costretta a cambiamenti di rotta e strategie, sono stati premiati dal prestigioso “cono” nella Guida Gelaterie d’Italia 2023 del Gambero Rosso, prima gelateria del racconigese a potersene fregiare.

Di settimana in settimana, a rotazione, saranno disponibili 85 gusti, fra gelati a base di latte di cascina e sorbetti. Gusti tradizionali, creativi, legati alla stagionalità ed al territorio come le erbe officinali quali lavanda e salvia o la mora di gelso legata alla lavorazione della seta, vanto di Racconigi fino al XVIII secolo, da scegliere in versione cono (prodotto al momento direttamente nel punto vendita), coppetta, stecchi in formato anche mini. Da gustare direttamente in azienda, nell'ampio spazio esterno, come a casa in vaschette o comode burnie da asporto, oppure sotto forma di torte e monoporzioni gelato e semifreddi.

Novità di Pasqua sono gli ovetti di gelato farciti con spalmè e coperti di croccante cioccolato, ideali anche per il pranzo in famiglia o una semplice merenda, disponibili da asporto oppure ordinabili sul catalogo di whatsapp al +39 339 4471798.

L’inaugurazione stagionale dell’Agrigelateria Agri Berroni coincide con la prima visita dell’anno di Tenuta Berroni, fresca di restauri. Aperture al pubblico che quest’anno ripercorrono i 250 anni dal primo documento che attesta la trasformazione della originaria cascina della regione Albaretta di Racconigi in residenza di villeggiatura nobiliare. Otto gli appuntamenti, mensili, da marzo a ottobre, ognuno dedicato a momenti di storia pubblica e privata della dimora, agli architetti che l’hanno trasformata nel tempo ed alle vicende delle famiglie che l’hanno abitata fino agli attuali proprietari.

Il 26 marzo, si inizia con la famiglia che acquistò la tenuta e diede avvio alle prime trasformazioni, e in particolare con Ignazio De Laugier, un esponente di rilievo capace di convincere anche gli artisti che lavoravano per la Casa Reale ad intervenire sulla dimora.

biglietti sono acquistabili direttamente al sito www.tenutaberroni.it/visite-guidate-ita

Da sabato 25 marzo, l'Agrigelateria aprirà regolarmente al pubblico con i seguenti orari: martedì - venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 18. Altri orari potranno essere concordati per il ritiro di ordini effettuati.

Dove siamo : Tenuta Berroni - Nucleo Berroni 5 - Racconigi (CN); www.agriberroni.it

Da Torino: dall’autostrada A55 direzione Savona uscire allo svincolo in direzione SS 20 per La Loggia, continuare per Carignano, e successivamente verso Lombriasco, attraversare ancora Casalgrasso in direzione Racconigi e a 4 km dal paese svoltare come indicato dal cartello per “Tenuta Berroni” e proseguire per “Parcheggio Arancera”.