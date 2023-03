A Saluzzo "A Crooner's Night" con Naim Abid

Il cantante genovese, di origini iraniane, sarà live al Monastero della Stella di Saluzzo, Sabato 25 Marzo 2023 h 21.30, per un viaggio musicale tra lo swing, il jazz ed il soul degli anni ' 40 -'50, fra Italia e USA.

Sarà “L'uomo-palco più travolgente di Genova e non solo"(Era Superba, aprile 2017) ad inaugurare la stagione eventi del ”Salotto delle Stelle”, la nuova veste delle sale eventi del Monastero della Stella, nata dalla collaborazione fra le saluzzesi Think Servizi e Bramafam Italian Co -creative Experiences.

Un concept di “salotto” a disposizione di aziende, professionisti e cittadini di Saluzzo e Provincia, per organizzare momenti di connessione, valore e consolidamento di relazioni attraverso eventi di Arte e Cultura.

Naim Abid “Uno dei più famosi crooner italiani" (Il Secolo XIX,dicembre 2016), una "Voce accattivante" (La Stampa, gennaio 2017), omaggerà alcuni grandi cantanti “ confidenziali” (F.Sinatra, R. Charles, F. Buscaglione, R.Carosone, per citarne alcuni), fondendo racconto e musica con una coinvolgente interazione col pubblico.

Numerosi e prestigiosi inomi della scena jazz e pop italiana che hanno affiancato Naim nelle sue produzioni: da Fabrizio Bosso a Dado Moroni, da Christian Meyer a Paola Folli e Luca Colombo.