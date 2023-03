Bastia Mondovì al lavoro per la prima festa dell'uva e del vino

Mancano diversi mesi, ma il Comune di Bastia è già all'opera per organizzare la prima edizione della Festa dell'Uva e del vino.

Un evento dedicato alla tradizione che coinvolgerà l'intero centro paese.

Lìevento si svolgerà domenica 3 settembre, ma oltre un centinaio di espositori tra aziende agricole, produttori enogastronomici, artigiani e artisti sono già stati invitati a partecipare.

Per poter aderire ed esporre nel corso della manifestazione è possibile presentare domanda in comune, compilando il modulo (allegato a fondo articolo) da consegnare a mano in municipio o da inviare via mail a info@comune.bastiamondovi.cn.it