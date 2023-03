Forze del centrodestra a confronto in viste delle future amministrative

Atmosfera cordiale e buoni propositi per la riunione che nella serata di martedì 23 marzo, a L’Ange Blanc di Limone Piemonte, ha messo insieme diversi esponenti del centrodestra provinciale, impegnati nell’elaborare un percorso di coordinamento in vista delle prossime tornate amministrative.



All’incontro hanno preso parte il coordinatore di Fratelli d’Italia Cuneo Denis Scotti, il sindaco di Valdieri Guido Giordana, coordinatore Fdi per Borgo e Valli, il fiduciario Fdi per Borgo San Dalmazzo Luca Ferracciolo, il commissario Udc Cuneo e Valli Antonello Lacala, accompagnato dai suoi vice Federico Lemut e Marco Rivetti, il commissario provinciale giovanile Udc Sergio Pasi, presenti anche rappresentanti della Lega Salvini premier, il sindaco di Boves Maurizio Paoletti, l’assessore di Boves Fabio Climaci e Paolo Giraudo, civico di centro destra in rappresentanza di "Realizziamo Insieme".



"È l'inizio di un percorso – spiega Antonello Lacala – nel quale auspichiamo di coinvolgere altri soggetti di area centrodestra".