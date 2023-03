Fitness solidale a sei zampe al Parco di Rifreddo di Beinette per il Canile Rifugio 281 di San Michele Mondovì

Domenica 2 aprile le ragazze del Canile Rifugio 281 di San Michele Mondovì vi invitano a liberare l'agenda dagli impegni per concedervi una giornata tutta all'insegna della solidarietà verso gli animali! La mattina del 2 aprile infatti i volontari del Canile Rifugio 281 saranno a Beinette per l'evento di fitness solidale a favore dei cani randagi. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra l'associazione Castellettese e il Canile di San Michele Mondovì, si terrà all'aperto al Parco di Rifreddo di Beinette e ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della tutela degli animali e di raccogliere fondi a sostegno dei cani randagi.

Per chi vuole al pomeriggio, come tutte le domeniche, le porte del Canile si apriranno ai visitatori che vorranno passare quale ora in compagnia degli amici del 281 per un momento di chiacchiere, condivisione e apprendimento.