Calcio Serie D. Nuova sfida amichevole per la Rappresentativa del girone A: tra i convocati Ujkaj, Job e Delmastro

Torna in campo la Rappresentativa del girone A di Serie D, impegnata in una gara amichevole, nel pomeriggio odierno, in vista della Juniores Cup.

A Volpiano, con fischio d'inizio alle ore 15, sfida alla Rappresentativa Regionale Under 19 del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta.

Tra i convocati il portiere classe 2004 del Bra Ujkaj, il centrocampista Job (2005, anche lui in forza ai giallorossi) ed il difensore del Fossano Delmastro (2005).

Intanto il campionato è fermo per la Viareggio Cup: riprenderà nel primo weekend di aprile.