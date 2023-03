Elio Sajeva brilla alla Spartan Race in terra di Spagna

Nella giornata di sabato 18 marzo il bernezzese Elio Sajeva ha partecipato alla Spartan Race internazionale che si è disputata a Mallorca.

Nella sua prima "uscita" stagionale sul circuito della Spain National Series ha ottenuto il primo posto nella cat.+60.

In base categoria al regolamento Spartan è consentito ai non residenti di partecipare ai campionati nazionali per cui, al momento, Sajeva occupa il 1° posto di categoria del campionato spagnolo.

La manifestazione prevede quattro tappe, al termine delle quali verrà proclamato il campione nazionale spagnolo.