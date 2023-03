Sbandieratori e musici del Borgo Moretta: “Portiamo la nostra passione oltre i confini del Piemonte”

Il Carnevale è appena passato con due esibizioni a Mondovì e Sesto San Giovanni, ma il calendario degli sbandieratori e musici del Borgo Moretta si riempie di settimana in settimana. D’altronde quando in un gruppo di amici si vive con entusiasmo ogni attività, il risultato è vincente, come spiega Andrea Silvestro, responsabile e vicepresidente del gruppo sbandieratori e musici. “Ci alleniamo ogni mercoledì, ma trascorriamo molto tempo insieme anche durante gli altri giorni della settimana e nei weekend; siamo soprattutto un gruppo di amici affiatato che condivide la voglia di imparare e di far conoscere le nostre tradizioni attraverso una delle nostre passioni. Rispetto all’anno scorso si sono uniti al nostro gruppo 12 tra ragazzi e ragazze e attualmente in totale siamo 13 persone alle chiarine, 38 ai tamburi e 20 sbandieratori”.

Una delle date più importanti nel calendario del gruppo è il 1° maggio. “Vogliamo preparare una nuova esibizione, in piazza del Duomo ad Alba, per ricordare il nostro ex vicepresidente Franco Delpiano, durante Bandiere per un Amico. Si tratta di un evento a cui siamo affezionati e che organizziamo dal 2010. Poi ci stiamo già organizzando per gli appuntamenti estivi: il 16-17-18 giugno organizzeremo e parteciperemo alla Festa Medievale di Neive, mentre a luglio ci divideremo tra Briançon in Francia, Ollolai, in Sardegna e Porcia in Veneto, in occasione del Palio degli Asini”, aggiunge Silvestro.



Il gruppo sbandieratori e musici del Borgo Moretta ha una storia ricca di tradizione: nacque nell'anno 1969 e fu il primo della Città di Alba. Il suo stemma è uno scudo dove troneggiano un leone, un’aquila e 3 stelle, che rappresentano la speranza, l'energia, e l'eternità, oltre a un elmo, simbolo di coraggio e lealtà. Dopo un periodo di pausa, gli sbandieratori sono tornati in attività nel 1991, quando l'attuale presidente Bruno Silvestro, rifondò il gruppo. Da quell'anno ha così iniziato a presenziare in numerose manifestazioni in Italia e in Europa, partecipando a tutti i cortei del Palio di Alba.

[Ph. Mauro Gallo Foto, Alba]

Per seguire le attività del gruppo o per avere informazioni è possibile andare su Instagram (Borgo_Moretta_Alba) o mandare una mail a info@borgomorettaalba.it.