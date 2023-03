Infrastrutture e grandi opere in Granda: la Valle Stura è ferma al palo

Nei giorni scorsi è stato presentato il Rapporto 2022 dell’Osservatorio Oti di Confindustria Piemonte e Unioncamere Piemonte, realizzato in collaborazione con la Regione Piemonte.

La finalità è quella di monitorare lo stato dell'arte delle infrastrutture piemontesi, con un focus su quelle considerate strategiche dalle categorie economiche.

Sono 11 su 72 totali quelle della provincia Granda monitorate. Un lungo elenco che comprende, ovviamente, l'autostrada Asti-Cuneo o la tangenziale di Fossano. E che, specie per alcune infrastrutture attese da decenni, appare anche come un libro dei sogni.

E' il caso della variante di Demonte, opera mai realizzata, il cui costo complessivo ammonta a 50,1 mln di euro, già finanziati.

A Demonte, appena prima dell'imbocco della strada che attraversa il centro del paese, solo ieri si è registrato l'ennesimo ingorgo causato dall'incrociarsi di due tir. Le immagini evidenziano meglio di tante parole quanto l'opera sia necessaria e urgente.

Ma per ora tutto tace. L'intervento ad oggi risulta infatti sospeso dopo il parere negativo del MIBAC nel 2019 per motivi paesaggistici, in merito alla possibilità che il tracciato passi in galleria sotto la Collina del Podio.

Il progetto attuale, il quinto realizzato dal 2002 ad oggi, prevede la realizzazione di una nuova strada di 2,72 km, su un'unica carreggiata, a due corsie con una galleria di 638 metri e un viadotto sul Rio Cant prima di giungere alla SS21.

Il percorso parte a circa 1 km a monte dell’abitato di Demonte in una nuova rotatoria da realizzarsi vicino alla Centrale Enel in località Bagnulin, per poi passare su un viadotto di 324 metri fino ad arrivare al Rio Cant. Superato il Rio, attraverso la realizzazione di un secondo viadotto di 135 metri, si entra in una galleria di 638 metri (realizzata a 75 metri sotto la collina dove si trovano i ruderi del Forte della Consolata) superando il colle in località Podio e arrivando, con un tratto di strada rialzato di circa 2 metri, fino alla nuova rotatoria che verrà collocata a valle di Demonte.

L'opera risulta ferma da due anni a Roma per il parere discordante tra ministero dell’Ambiente (favorevole) e quello per i Beni e le attività culturali (Mibac), che ha detto «no» alla galleria sotto la collina del Podio di Demonte, per tutelare i resti dell’antico forte della Consolata.