Cuneo Volley, tris di Titoli Territoriali per il settore giovanile

Salgono a tre i Titoli Territoriale conquistati nella stagione 2022/23 dal settore giovanile del Cuneo Volley.

Dopo l’Under 19 che ha visto il derby interno tra Rossa e Bianca con i primi campioni territoriali, il terzo posto Under 13 3vs3 nell’ evento al Palazzetto dello sport di Cuneo e l’Under 15 che ha battuta i monregalesi in casa mettendo la medaglia d’oro al collo, anche le due compagini Under 17 si sono date battaglia al Pala Itis di Cuneo, con la BAM Cuneo Rossa che ha conquistato l’accesso alla fase regionale, mentre con l’argento al collo e l’orgoglio di essere arrivati a giocarsi la Finale, per i ragazzi della squadra Bianca.

«Inizia la fase bella della stagione, dove si cercano di raccogliere i frutti. Si parte dalla fase territoriale, dove oltre alla vittoria è un bel segnale anche il fatto di aver qualificato due squadre in Finale. E’ un punto di partenza, perché prepara alla fase regionale, che ha un girone già molto impegnativo con partite di sola andata abbastanza complicate. La nostra squadra è composta da alcuni giocatori all’ultimo anno U17, ma numerosi sono gli atleti sono sotto leva, quindi sarà sicuramente un banco di prova molto importante per i nostri ragazzi 2007. Non vediamo l’ora di prepararci al meglio verso le Finali regionali, ma un passo per volta. I nostri ragazzi sanno che bisogna essere innanzitutto umili e con i piedi per terra» - il commento del Responsabile del settore giovanile e co-allenatore della Bam Cuneo Rossa, Daniele Vergnaghi.

Nel weekend, vincenti le trasferte della Serie D a Borgofranco d'Ivrea e della Serie C ad Asti, dove in panchina da primo allenatore al posto di Revelli è salito Paolo Alivesi, sempre coadiuvato da Daniele Tomatis.

I prossimi appuntamenti con il settore giovanile biancoblù:

Sabato 25 marzo

Under 13 • ore 18.30

Revolution Asti VS BAM Cuneo -> Asti

Serie C • ore 20.30

Bam Cuneo VS Pallavolo Torino -> Pala Busca

Domenica 26 marzo

Under 19 • ore 11.00

PVL Cerealterra VS BAM Cuneo -> Ciriè

Under 15 • ore 18.00

Lasalliano VS BAM Cuneo -> Torino

Lunedì 27 marzo

Serie D • ore 20.30

Bam Cuneo VS Volley Olimpia Aosta -> Pala Busca

Le partite disputate in casa dalle compagini BAM Cuneo, presso il Pala Itis e il Pala Busca saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube “Cuneo Volley TV”.