Volley femminile A1: Cuneo, scatta la prevendita per la gara contro Busto

Inizia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 marzo, alle 14:30, la prevendita per l'ultima gara casalinga della regular season in programma sabato primo aprile alle 20:30, avversaria la e-work Busto Arsizio delle ex Zannoni, Zakchaiou e Degradi.

Anche la sfida con Busto sarà interessata dalla campagna promozionale che mette a disposizione 1.500 posti in tribuna rossa a 2 euro: sarà Isiline, gold sponsor della Cuneo Granda Volley, a coprire la differenza rispetto al costo standard del biglietto (15 euro). I prezzi di tutti gli altri settori restano invariati; ingresso gratuito per under 10 e over 80, ingresso ridotto 11-18. I biglietti sono acquistabili presso la segreteria della società in via Bassignano 14 a Cuneo (9:30-12:00 e 16:00-18:30) e online su www.liveticket.it; per informazioni è possibile chiamare il numero 0171.1961194. L’iniziativa promozionale continuerà anche nei play-off.

A NOVARA CON I CRAZY CATS BIANCOROSSI I Crazy Cats organizzano la trasferta a Novara per l'ultima giornata di regular season (sabato 8 aprile, ore 20:30); per informazioni e adesioni è possibile contattare il referente Fabio Bruno al numero 347.9759882.