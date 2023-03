Da aprile a settembre Alba metterà mano agli asfalti in 32 corsi e strade: ecco quali

Proseguono ad Alba i lavori di asfaltatura e ripristino della pavimentazione stradale, secondo il “Piano Strade 2020”.

Dal 1° aprile al 31 agosto – fa sapere il Comune – sono istituiti il senso di marcia, anche alternato con semaforo e/o moviere, la chiusura totale del transito veicolare, il divieto di sosta con rimozione forzata, il divieto di fermata nei seguenti corsi e vie:

via monsignor Rossano,

via Dalla Chiesa,

via Ognissanti,

via Bubbio,

via Cesare Pavese,

via Ferrero,

corso Europa,

via Padre Girotti,

via Rossini,

strada Cauda,

via Nazario Sauro,

via Stroppa,

corso Piave,

via Filzi,

via Daziano,

via Silvio Pellico,

via Pinin Balbo,

via Fenoglio,

via Longhi,

via Battisti,

via don Sturzo,

via Rorine,

via dell’Acquedotto,

via Cocito,

via Gramsci,

via Battisti,

via Ciro Menotti,

via San Lorenzo,

via Massimo D’Azeglio,

via San Teobaldo,

via Oberdan,

via Aldo Moro.