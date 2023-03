Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra: al via la consegna dei portabici personalizzati

Le iniziative del Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra iniziano a concretizzarsi, grazie alla consegna, a tutti gli 81 Comuni dell’area albese, braidese e doglianese, dei portabici personalizzati.



A seguito dell’ufficializzazione da parte della Regione Piemonte dell’erogazione del contributo specifico per spese in conto capitale di 50.596 euro, la Cabina di Regia, in sinergia con i partner stabili del Distretto - la città di Alba capofila, la città di Bra, l’Associazione Commercianti Albesi e l’Ascom di Bra -, ha deliberato l’acquisto di 81 portabici, uno per ogni Comune aderente al Distretto.



La scelta è stata motivata dall’esigenza di incentivare l’utilizzo della bicicletta come mezzo di mobilità green e sostenibile, per elevare la sicurezza nel prevenire i furti di biciclette, per promuovere le attività del Distretto e per facilitare l’accesso alle attività commerciali posizionando il portabici in prossimità degli esercizi commerciali.



L’applicazione di pannello personalizzato bifacciale consente di acquisire una serie di informazioni importanti, aggiornate in tempo reale, grazie alla presenza di 3 codici Qr.



Il primo codice indirizza sul sito del Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra, dove è possibile conoscere le finalità del Distretto, gli organi deliberativi e tutti gli 81 comuni che lo compongono. Il secondo codice indirizza sull’App Tabui, che grazie alla geolocalizzazione consente di conoscere tutte le attività imprenditoriali presenti nel Comune specifico e informa sulle peculiarità turistiche nelle vicinanze. Il terzo codice racconta il territorio, indirizzando sul sito dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.



Il gruppo di lavoro e la Cabina di Regia stanno sviluppando inoltre un’intensa attività progettuale a seguito della conferma, il 14 dicembre scorso, da parte della Regione Piemonte del contributo di 292 mila euro a fronte di investimenti per 365 mila euro, da utilizzare per il miglioramento estetico, sostegno delle attività, innovazione, comunicazione e il potenziamento economico del territorio rappresentato nell'area di appartenenza distrettuale. Nei prossimi mesi si procederà alla pubblicazione di un bando specifico.



«Siamo soddisfatti dell’attività che stiamo sviluppando e che ci consente di programmare azioni concrete a favore delle attività commerciali - dichiara il manager di distretto Marco Scuderi -, un risultato che si deve al lavoro congiunto di coordinamento realizzato con il collega Enzo Basso e con le strutture dell'Associazione Commercianti Albesi e dell'Ascom Bra».



Per il sindaco di Alba Carlo Bo e l'assessore al Commercio Lorenzo Barbero «un importante lavoro di squadra che ha visto partecipi gli uffici del nostro comune, con il dirigente della ripartizione urbanistica e territorio Gianluca Giachetti e della responsabile dell’Ufficio Commercio Marta Lucco Castello, impegnati nelle progettualità e nel rispetto delle scadenze dettate dalla Regione Piemonte. Una bella sinergia operativa che vede protagonisti 81 comuni a sostegno del commercio di prossimità».



«Un progetto ambizioso per la valorizzazione del commercio che inizia a concretizzarsi - commentano il sindaco di Bra Gianni Fogliato e l’assessore al Commercio Biagio Conterno –. Lo sviluppo di azioni congiunte programmate nell’ambito del Distretto sono elementi essenziali per la valorizzazione del territorio».