Insieme alla Scuola di Pace di Bra per dire “No mafia"

Prosegue spedito il calendario di iniziative predisposto dalla Scuola di pace “Toni Luci” di Bra. Il prossimo appuntamento, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale per mercoledì 29 marzo 2023, avrà un significato particolarmente importante. Presso la sala conferenze del Contro polifunzionale “Giovanni Arpino” (in largo della Resistenza) si terrà infatti un incontro con il presidente di Avviso pubblico Roberto Montà, del titolo evocativo: “No mafia”.

Avviso pubblico è un’associazione nata nel 1996 per riunire gli amministratori che si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica e della cittadinanza responsabile. Un soggetto che vigila sul rispetto della legge e nello stesso tempo promuove progetti, iniziative e corsi di formazione con l’intento di diffondere in tutta Italia buone pratiche amministrative. Anche la città di Bra è da tempo un componente dell’associazione.

In particolare, dal presidente Montà esprimerà “Il grido di Avviso pubblico. Una tempesta perfetta rischia di mettere in crisi la lotta alle mafie e alla loro capacità di infiltrazione economica e sociale”.

La serata, che prenderà avvio alle 21, è ad ingresso libero e tutta la popolazione è invitata a partecipare. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a scuoladipacedibra@gmail.com.