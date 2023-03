Installate le panchine smart a Mondovì: sono dotate di pannello solare per la ricarica del cellulare

Sono state installate a inizio settimanea le panchine smart nel centro storico di Breo.

Si tratta di tre panchine dotate di pannello solare, centralina elettronica per la gestione dell'energia, quattro porte usb per ricarica dispositivi elettronici e illuminazione led. Il costo è di circa 4 mila euro l'una.

Come anticipavamo alcuni mesi fa, la scelta è stata adottata dal Comune nell’ottica di un prosieguo delle tematiche green e in linea con altre misure volte alla riqualificazione dell’area commerciale di Breo, come il completamento dell'illuminazione scenografica in via Piandellavalle e altre iniziative connesse al Distretto diffuso del Commercio.