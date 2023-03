Mondovì: a ottobre la consegna dei premi Res Publica 2023

Sabato 21 ottobre 2023, a Mondovì Piazza, in provincia di Cuneo, si terrà la consegna dei Premi Internazionali Res Publica, attribuiti a singoli e istituzioni che si prodigano a favore del bene comune e del senso civico. Per il 2023 la giuria internazionale ha scelto temi di grande attualità concernenti la pace, le donne, la natura e il giornalismo. La giuria internazionale annuncerà i vincitori a fine giugno.



“Grazie a una vasta partecipazione di pubblico con proposte e idee, il lavoro di selezione della giuria si orienta su candidati di fama internazionale”, dichiara Antonio Maria Costa, tra gli ideatori del Premio.

Il premio Pace e Solidarietà sarà attribuito all’istituzione rinomata per proteggere la pace dove è minacciata, aiutare a ricostruirla, facilitare il dialogo. Il premio Giornalismo dal Fronte celebra esempi eroici di testimonianza dall’Ucraina che, oltre ad attestare lo strazio delle vittime e l’arroganza degli oppressori, documentano lo spirito di sopravvivenza e l’aiuto reciproco tra i civili. Il comparto Diritti e dignità delle donne onora esempi di lotta a favore dell’uguaglianza di genere, affinché le barriere dell’emancipazione delle donne vengano abbattute – anche a rischio della propria vita. Terra e Umanità sono entità unica, complessa e, diciamolo, sacra. Il premio onora chi rafforza il contratto sociale tra noi e la natura, e promuove quella magnifica molteplicità di forme di vita, interdipendenti e complementari, necessarie alla sopravvivenza di entrambi: pianeta e vita.



Il Premio Res Publica consiste in una scultura bronzea di Riccardo Cordero conferita ad ogni premiato. È possibile assistere alla cerimonia liberamente di persona, oppure tramite web collegandosi al sito www.premiorespublica.it.

In passato (2018-22) la cerimonia di consegna del Premio Res Publica si è tenuta presso la Sala Ghislieri, a Mondovì, rione Piazza. Quest’anno gli organizzatori auspicano di organizzare l’evento presso la Chiesa de La Missione: affacciata al centro del rione di Piazza l’edificio è noto per gli affreschi di Andrea Pozzo (1642-1709) recentemente restaurati. La nuova sede dell’evento porterebbe prestigio alla città di Mondovì, facilitando la partecipazione di pubblico e media. “La Missione si presta a una imponente scenografia adatta a pubblicizzare una delle più belle piazze settecentesche d’Italia”, afferma Maura Leonti, organizzatrice dell’evento.



Altre innovazioni sono previste per l’evento 2023. Oltre ai nuovi comparti con candidati prestigiosi, nuove istituzioni contribuiscono fondi addizionali. La campagna mediatica presenterà il Premio Res Publica come connaturato alla nostra cultura del bene comune, a partire da Luigi Einaudi e Giovanni Giolitti. L’evento del 21 ottobre sarà collegato ad altre manifestazioni cittadine, tra esse la mostra delle opere di un neo-premiato (presso la Chiesa di Sant’Agostino), per dare rilevanza mediatica alla città e al premio. Video specializzati illustreranno l’attività portata avanti dai neo-laureati. Oltre alle autorità e al pubblico, parteciperanno all’evento molti giovani, il cui coinvolgimento nel progetto res publica è considerato materia di apprendimento dell’educazione civica.