Prenotazioni online per le pratiche dell'ufficio Anagrafe di Saluzzo

L'obiettivo è migliorare la qualità del servizio, contemporaneamente accogliendo più utenti e rendendo più efficienti le procedure.

Da aprile cambiano le modalità d'accesso agli sportelli dei Servizi demografici del Comune di Saluzzo, al piano terra della sede municipale di Palazzo Italia.

La decisione dei dirigenti del municipio, in accordo con la giunta comunale, è stata quella di favorire sempre più gli accessi su prenotazione, per evitare code ed attese e, al contempo, invitare la cittadinanza a utilizzare sempre più il sito dell'Anagrafe nazionale per ottenere certificati comodamente da casa o dall'ufficio, senza perdite di tempo e code.



ANPR https://www.anagrafenazionale.interno.it/

Prenotazioni https://comune.saluzzo.cn.it/prenotazione-appuntamenti/

Fin dalla lunga stagione pandemica i saluzzesi si sono abituati a prenotarsi sul sito per le prestazioni dell'Anagrafe, presentandosi all'ingresso solo per urgenze.

Da aprile saranno aumentati gli appuntamenti per ogni ora di apertura degli sportelli, velocizzando i tempi preventivati per ogni pratica. "Inoltre - dice Rebecca Poggio, da luglio 2022 responsabile dei Servizi demografici per il Comune di Saluzzo - a fine mattinata, l'ultima ora di ogni giorno e la prima del martedì pomeriggio, ci sarà la possibilità di accesso libero alle nostre postazioni, ma solo per emergenze che non sono compatibili con le prenotazioni standard, ad esempio per il rilascio di una carta d'identità. Non sarà possibile, per intendersi, il cambio di residenza che è una pratica che ogni cittadino può oggi svolgere in autonomia sul sito dell'Anagrafe nazionale, accedendo con lo Spid, oppure prenotandosi on line".

Per avviare questo "nuovo corso" dei Servizi demografici, sabato 1 aprile ci sarà una giornata di apertura straordinaria dell'ufficio Anagrafe, solamente per il rilascio delle Cie - Carte d'identità elettroniche, strumento che permette l'accesso ai siti della Pubblica amministrazione, senza doversi più recare nei municipi, per la maggior parte delle istanze.

In questa occasione l'ufficio accoglierà una quarantina di cittadini saluzzesi, circa 8-9 ogni 60 minuti, che all'inizio di ogni ora potranno provare a prenotarsi attraverso degli appositi moduli che saranno messi a disposizione all'ingresso, in modo da evitare sovraffollamento e code.

Insieme alla responsabile Poggio, sono 4 i funzionari dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Saluzzo, di cui due part-time. Oltre agli sportelli di piazza Cavour, tre giorni la settimana uno degli impiegati presta servizio allo sportello di Castellar. Sono invece due i posti vacanti e che al momento sono impossibili da coprire per vincoli legislativi imposti al Comune di Saluzzo.