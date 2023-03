Medico di base cuneese accusato di violenza sessuale da una sua ex paziente

Sarebbero state due le occasioni in cui il suo medico di base, con ambulatorio nel centro di Cuneo, l'avrebbe visitata in modo anomalo. Una prima volta la donna si era recata allo studio per un mal di pancia e una seconda tornò per alcuni lividi sulle gambe. In entrambi gli appuntamenti, uno a luglio del 2021 e l’altro il mese dopo, la paziente aveva avuto la sensazione che qualcosa non andasse, perché, a suo dire, il medico non avrebbe tenuto un atteggiamento idoneo.

L’ha raccontato stamane ai giudici del Collegio del tribunale di Cuneo dove l’uomo è imputato per violenza sessuale aggravata.

“Quando mi sono recata da lui a luglio avevo dei dolori addominali - ha spiegato la donna -. Lui mi aveva fatta sdraiare sul lettino. Indossavo un paio di pantaloni e una maglietta. Sono stata toccata sul seno, sull’inguine e ha cercato di toccarmi il sedere. Non ci è riuscito perché l’ho fermato. La seconda volta sono andata perché avevo dei lividi sulle gambe. Lui mi ha fatto abbassare i pantaloni per vedere le cosce. Dopo averli abbassati ha iniziato a palparmi il seno, alzandomi il reggiseno, e avendo il volto molto vicino al mio corpo. Poi, mi mise la mano nelle mutandine. Io gli dissi che avevo lividi solo sulle gambe e lui mi rispose che era un medico e mi stava visitando. Mi tirò su il reggiseno e mi abbassò le mani. Mi disse di aprire le gambe per controllare se avessi dei lividi anche lì e cercò di raggiungere le parti intime. Si avvicinava con il viso e aveva uno sguardo da maniaco. Anche le altre visite sono state particolari, si avvicinava al seno con lo sguardo insistente. La querela l’ho presentata due mesi dopo perché ci ho pensato bene. Ne avevo parlato con la segretaria, le avevo chiesto se fosse mai capitato che qualcuno si fosse lamentato e se fossero normali queste visite ‘così approfondite’. Lei mi rispose di essere dispiaciuta che fosse successo anche a me. Dopo questa risposta avevo capito che non erano solo mie sensazioni e mi sono convinta. Non volevo che capitasse ad altre donne”.

Ad essere chiamata come testimone del p.m. anche la segretaria con cui la donna si sarebbe confidata. Nel corso delle indagini la dipendente aveva riferito di essersi sentita a disagio dopo che il medico, in occasione di un giramento di testa, l’aveva visitata. In aula la testimone ha però fornito una versione diversa: “Non ricordo che cosa le avessi detto - ha risposto -. Il dottore ci vede poco, e indossa occhiali con lenti spesse, si avvicina spesso per questo e forse si può rimanere a disagio. Non ho mai ricevuto confidenze o notato qualcosa di anomalo”.

In aula anche la collega della testimone, la quale ha spiegato di non aver mai ricevuto lamentele sul modo di condurre la visita del dottore: “A parte la persona offesa non ho mai ricevuto nessuna segnalazione – ha riferito -. Può essere capitato che qualcuno uscisse dal suo ufficio dicendo ‘è strano’ ma, non vedendo lui molto bene è possibile che ogni tanto possa avere uno sguardo un po’ strano. Anche i pazienti uomini ogni tanto lo dicevano”.

Come testimoni dell’accusa sono state ascoltate altre quattro donne, tutte ex pazienti dell’imputato. “Avevo chiesto la sostituzione del medico perché non mi era piaciuto il modo in cui mi aveva visitata - ha riferito una di loro -. Ero andata da lui per un problema all’orecchio e mentre mi stava auscultando il cuore mi ha messo una mano sul seno. Io sono rimasta impietrita”.

Un’altra di loro, quando era stata sentita in Questura, aveva riferito che mentre il dottore le stava posizionando lo stetoscopio sul seno sinistro, avrebbe iniziato a palparle il seno con entrambe le mani: “Ero andata da lui per un'allergia primaverile. Il giorno dopo sono andata all’Asl e l’ho cambiato”, ha concluso. Altre due donne hanno riferito di aver sostituito il medico ma per altri motivi, non riconducibili ad un ipotetico ‘atteggiamento anomalo’ tenuto dal professionista.

Ad illustrare l’attività di indagine l'ispettore superiore dott.ssa Mariella Faraco, responsabile della II sez. Squadra Mobile di Cuneo: “Avevamo mandato una comunicazione all'ordine dei medici per verificare eventuali esposti e l'esito è stato negativo. Non c'erano fascicoli disciplinari a carico dell’imputato. Successivamente, abbiamo quindi acquisito l'elenco di tutti i suoi pazienti degli ultimi tre anni e da questi abbiamo estrapolato l'elenco delle donne sui cui abbiamo fatto un accertamento. Le donne che negli ultimi tre anni avevano fatto domanda di cambio del medico erano 104. Di queste, abbiamo escluso le pazienti più anziane e ne abbiamo ascoltate quindici”.

Il cinque maggio prossimo si ascolterà la versione dell’imputato.