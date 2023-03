Come allestire un bagno con la vasca? I consigli per creare il proprio spazio di relax

Il bagno rappresenta una delle stanze più importanti di casa, un autentico angolo di benessere in cui ritagliarsi un momento di pausa e di relax, al riparo dallo stress quotidiano. Dopo anni in cui la doccia era diventata la scelta più gettonata, stiamo assistendo ad un vero e proprio ritorno della vasca. Infatti, oltre a rappresentare un elemento d’arredo particolarmente creativo e versatile, è molto comoda e sempre pronta all’uso. Vediamo, allora, come dare forma al proprio spazio casalingo, all’insegna del massimo relax.

Ad ogni bagno la sua vasca, i modelli principali tra cui scegliere

Oggi, in commercio, s’incontrano molteplici opzioni di arredo bagno, che consentono di impreziosire notevolmente il design della propria abitazione. Vi sono, quindi, tantissime possibilità di scelta, sia riguardo ai materiali che per ciò che concerne dimensioni, forme e colori. La vasca rappresenta uno di quegli accessori che devono essere scelti con cura, in quanto influisce sullo stile e sulla praticità dello stesso bagno.

Ma come procedere? Nel caso in cui il bagno in questione sia di piccole dimensioni, esistono modelli minimali e contenuti, generalmente di forma rettangolare, che possono adattarsi alla perfezione. Anche la vasca ad angolo è una soluzione ideale per sfruttare tutti i centimetri a disposizione, creando allo stesso tempo un particolare effetto scenografico.

Al contrario, se non si hanno problemi di spazio, perché non puntare su un modello free-standing, estremamente elegante e raffinato, oppure su una vasca a centro stanza di grandi dimensioni, magari dotata di idromassaggio? Si tratta di una soluzione moderna e di tendenza, ottima per creare una piccola SPA casalinga.

Da valutare sono, inoltre, i materiali con cui è realizzata la stessa vasca. Esistono modelli in ceramica, acciaio smaltato, vetroresina o acrilico. Occorre prediligere quelli che garantiscano resistenza, durata e facilità di pulizia. Senza dimenticare, poi, che lo stile deve adattarsi a quello degli altri arredi presenti nella stanza e rispecchiare le proprie preferenze.

Dagli accessori all’illuminazione, gli ultimi consigli per impreziosire il proprio bagno

Naturalmente, per dare forma ad uno spazio accogliente, gradevole ed estremamente rilassante servono anche degli accessori. Oltre ad essere pratici e funzionali, devono essere decorativi. Si possono utilizzare, ad esempio, specchi, mensole a sospensione, cestini, tappeti e candele per abbellire ulteriormente l’atmosfera.

Senza tralasciare, infine, l’importanza dell’illuminazione. Deve essere accuratamente progettata, poiché il bagno, molto spesso, rappresenta il luogo in cui ci si prepara, ci si trucca e ci si sistema. Non deve assolutamente mancare una luce generale, che rischiari l’ambiente in maniera uniforme.

E per concludere, è possibile giocare di fantasia, installando lampade a parete o faretti a led, magari lungo i bordi di uno specchio, nonché candele e fonti di luce soffusa, per creare un’atmosfera di intimità e relax.