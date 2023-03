Furgone trasporto moto: tutte le informazioni per il noleggio

Tra le varie tipologie di mezzi di trasporto che si possono possedere o noleggiare per diverse necessità, vi è anche il furgone. Il furgone può rispondere a determinate caratteristiche e funzioni.

Qualora la nostra necessità sia quella di trasportare altri mezzi, come le moto, sarà allora possibile rivolgersi a una ditta che si occupi della vendita o del noleggio di furgone trasporto moto.

Considerando che il trasporto della moto non è un’attività che si svolge regolarmente, ma che riguarda solo specifiche circostanze, potrebbe essere più utile pensare al noleggio di un furgone per il suo trasporto. Vi sono diverse opzioni, quando parliamo di noleggio: se necessitiamo del mezzo per un breve periodo di tempo, allora sceglieremo un noleggio a breve termine; qualora invece la necessità del mezzo dovesse protrarsi per diverso tempo, allora sarà bene scegliere un noleggio a lungo termine. Sono numerosi i vantaggi legati a quest’ultima tipologia di noleggio, soprattutto se lo leghiamo alle diverse circostanze che potrebbero presentasi.

E' vantaggioso noleggiare a lungo termine un furgone qualora esso ci servisse solo per un determinato periodo di tempo, motivo per cui l’acquisto risulterebbe inutile e dispendioso. O ancora, è vantaggioso noleggiare a lungo termine nel momento in cui siamo consapevoli di dover percorrere, con quel furgone, molti chilometri: in questo caso, però, sarà bene informarsi che la ditta offra un servizio a chilometraggio illimitato, o comunque un certo tipo di chilometraggio.

Se dovessimo percorrere molti chilometri con un furgone che è il nostro, esso sarà soggetto ad una certa usura e dopo un determinato periodo di tempo risulterà obsoleto e quindi da cambiare. Noleggiando un furgone questo problema non si porrà, in quanto dovremo semplicemente restituire il furgone alla ditta.

Decidendo di noleggiare un furgone trasporto moto, inoltre, saremo esenti da molte delle necessità che si pongono nel momento in cui si acquista questo mezzo. Innanzitutto saremo esenti dal pagamento delle tasse (assicurazione, bollo, ecc), e da tutte le trafile burocratiche. E ancora, non dovremo occuparci della sua gestione e della sua manutenzione. Tutte queste attività, infatti, sono a carico del proprietario.

Inoltre acquistare un furgone che dopo un certo periodo di tempo non ci servirà più, significherà anche dover pensare alla sua demolizione o alla sua vendita (trovando un nuovo acquirente e dovendosi occupare di tutte le trafile del passaggio di proprietà). Noleggiare un furgone sarà invece come averne uno proprio, evitando però tutti gli oneri che possederne uno comporta.

Chiaramente, quando ci rivolgiamo a una ditta di noleggio furgoni per ottenere il mezzo da noi desiderato, dovremo stipulare un contratto. Innanzitutto, andremo a pagare una prima rata, per poi decidere se pagare tramite rate intermedie mensili oppure un’unica rata conclusiva che le includa tutte.

Inoltre, per la stipula del contratto dovremo fornire i nostri dati e le nostre credenziali. Il momento del contratto è un momento di fondamentale importanza. Col contratto potremo verificare tutte le specifiche del caso, per esempio se vi è un limite di kilometri da percorrere giornalmente. Inoltre, nel contratto vi saranno specifiche riguardante eventuali danni che il furgone potrebbe subire: col contratto, infatti, viene data la garanzia che il furgone venga restituito in ottime condizioni. Insomma, vi sono vari limiti, ma questi sicuramente vengono superati da tutti i vantaggi che noleggiare un furgone comporta.