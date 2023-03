La sala da ballo è un lavoro o un hobby?

La sala da ballo è veramente un lavoro e una professione o come spesso accade, è considerato un hobby? Ne parliamo con Enrica Penzo, gestore insieme alla figlia Serena, del Type Club di Centallo.

Come è stato l’anno 2022 appena concluso: le persone hanno ripreso a ballare?

L’anno passato e i primi 2 mesi del 2023 sono andati bene, le persone hanno ripreso andare, anche se c'è ancora molto scetticismo e, secondo me, si sono perse un po’ le abitudini del ballo dopo i 2 anni pandemici. I vincoli imposti dal covid hanno portato a limitare le uscite serali. Ci vorrà ancora del tempo prima che tutto questo sia realmente alle spalle per ognuno di noi.

La maggior parte delle persone considerano la gestione della sala da ballo non come un lavoro ma come un hobby… E’ proprio così?

Purtroppo, è così. La maggior parte delle persone considerano il lavoro della sala da ballo come un hobby e non come una vera professione. In realtà è un lavoro faticoso che ti impegna moltissimo sia dal punto di vista mentale e si dal punto di vista economico. Le spese fisse per la gestione di una sala da ballo sono molto alte e basta una semplice nevicata per vanificare l’organizzazione di un evento dove però le spese sono state sostenute per intero.

La gestione di una serata ad esempio con un’orchestra di ballo liscio, prevede un impegno organizzativo e una pianificazione almeno trimestrale. Il giorno dello spettacolo che solitamente inizia verso le 21-21:30 prevede il nostro impegno già dal primo pomeriggio quando la band arriva, molta tutta l’attrezzatura e attiva tutte le procedure per l’ottimizzazione dei propri strumenti musicali coordinati dalla voce dei cantati. Terminata la serata, indicativamente verso le 1:30, bisogna smontare tutta l’attrezzatura, riordinare il locale e renderlo nuovamente pronto per la serata del giorno successivo. Mal contate sono almeno 14 ore di lavoro continuativo.

Ormai si balla un po' ovunque, anche in locali non adibiti a sala da ballo come bar e ristoranti... questo nuovo modo di fare intrattenimento e spettacolo può avere un futuro?

Si, questo tipo di servizio avrà sicuramento un futuro perché si offrono due servizi: il ballo e la ristorazione.

Dobbiamo essere bravi e valorizzare quello che ci può differenziare dagli altri: gli ampi spazi nelle aree comuni, la pista molto grande e con un palchetto in legno, i tavolini riservati per i ballerini, ecc… Questi servizi sono già apprezzati da moltissime persone ed è su questo che continueremo a lavorare!





Per info e prenotazioni tavoli chiamare il 338-2018175 – 338-2250314

Facebook: https://www.facebook.com/Type-Club-Discoteca-100326051489113/

Il Type Club Crazy Boy si trova a Centallo (CN), in Regione Madonna dei Prati 285