Vacanze a Pisa e dintorni: mare e natura

La zona del Pisano è ricca di meraviglie naturalistiche che lasciano a bocca aperta per lo stupore tutti i turisti che hanno la fortuna di vederle da vicino. È il caso, per esempio, del Parco di Migliarino, all’interno del quale sono presenti ben due Oasi WWF. Una di queste è l’oasi delle Dune di Tirrenia, caratterizzata da enormi dune di sabbia che possono raggiungere i 12 metri di altezza e che sono rivestite dal verde della macchia mediterranea. Le dune possono essere visitate su prenotazione, con la guida del personale autorizzato, e il percorso è impreziosito da tabelloni didattici. Non manca fra l’altro un percorso naturale studiato in maniera specifica per le persone con disabilità.

Il Bosco di Cornacchiaia

L’altra oasi del Parco di Migliarino è quella del Bosco di Cornacchiaia: propone un sottobosco alquanto fitto, con diversi canali d’acqua dolce. Anche in questo caso l’ingresso è consentito solo con tour guidato e previa prenotazione, con un’offerta minima di 5 euro: il contributo in denaro sarà utilizzato per le spese di manutenzione delle due oasi. L’ingresso è gratuito per le persone con disabilità e relativi accompagnatori, per i soci WWF e per i bambini sotto i 12 anni accompagnati.

Che cosa fare con i bambini

Prenotando una casa vacanze in Toscana ci si può interrogare su quali siano le attività che possono essere svolte con i bambini nella porzione di Toscana di cui stiamo parlando. Nella Tenuta di San Rossore, per esempio, viene organizzato un campo solare nell’Oasi Lipu, con escursioni sostenibili e attività di laboratorio naturalistico. Tra le numerose opzioni a disposizione ci sono le lezioni dedicate alla cura dell’ambiente, le escursioni in bici nella foresta e le gite sul lago in canoa. Sempre all’interno della Tenuta di San Rossore c’è il maneggio Equitiamo, situato nella zona della Sterpaia: una vera e propria aula verde a cielo aperto, con lezioni di didattica ambientale che si svolgono in un vasto prato che può anche fungere da location per meravigliose passeggiate.

La location giusta per le famiglie

Questo tratto del litorale toscano, insomma, ha tutte le carte in regola per poter essere considerato un punto di riferimento per le famiglie che apprezzano la natura. Tra oasi WWF e parchi naturali molto rigogliosi, è un vero piacere passeggiare tra splendide spiagge di sabbia, con una vasta gamma di attività pensate per i bambini piccoli. Il mare della Toscana ha questo di bello, riuscendo a favorire l’incrocio tra l’azzurro del mare e la natura più verdeggiante. Ecco, allora, spiagge protette dalle pinete, ma anche montagne e colline che si possono ammirare dall’acqua. Il litorale Pisano insomma è un caleidoscopio di bellezze, con numerose oasi naturalistiche che si susseguono e che degradano in maniera progressiva verso la costa.

In vacanza con i più piccoli

Ecco spiegato il motivo per il quale una destinazione di questo tipo è perfetta per delle vacanze con i bambini. In particolare, le mamme e i papà che si vogliono cimentare in una vacanza attiva hanno la possibilità di scoprire diversi sentieri escursionistici, ideali per concedersi una passeggiata ristoratrice prima di fare il bagno. Al tempo stesso, le famiglie che desiderano rilassarsi possono trovare da queste parti occasioni di quiete e di divertimento, grazie al fresco offerto dalla vegetazione che circonda le coste. Le piste ciclabili del territorio sono numerose, mentre i bambini rimarranno estasiati di fronte al fenomeno naturale, visibile a Lardarello e a Volterra, dei soffioni boraciferi. I parchi, poi, accolgono tanti animali diversi, dai daini ai cinghiali, passando per numerose specie rare di uccelli.

Buoni motivi per soggiornare prenotando una casa vacanza

Per godere al meglio di un viaggio di questo tipo, il consiglio è di prenotare una casa vacanza, che dà ad adulti e piccini il massimo della libertà per la gestione delle attività e degli orari. A questo scopo ci si può rivolgere a Emporio Vacanze, che è anche garanzia di risparmio e mette a disposizione dei propri clienti oltre venti professionisti con una lunga esperienza nel settore del turismo. Nessun call center esterno, ma un’azienda di professionisti pronti a curare ogni dettaglio delle vacanze organizzate con tutto l’impegno e tutta l’attenzione di cui ci può esser bisogno.