Diamo il benvenuto a "Il modo c'è" di Jessica Gollè

Da marzo è ufficialmente operativo lo studio di consulenza familiare "Il modo c'è" di Jessica Gollè, assistente sociale libera professionista che porta sul territorio questa nuova professione in forma autonoma.

L'assistente sociale libero professionista è una realtà che sta nascendo in molte zone d'Italia, al fine di offrire un servizio a 360° nei momenti di crisi e difficoltà della persona e della famiglia.

L'ufficio offre molteplici servizi, che vanno dall'informazione ed orientamento socio-sanitario, ai percorsi di counseling e coaching, a specifiche forme di assistenza su tematiche di particolare rilevanza sul territorio:

· mediazione al lavoro domestico, finalizzato alla ricerca di badanti, colf e baby sitter. La ricerca e l'assunzione delle badanti è resa possibile dalla collaborazione all'associazione di categoria Ddomia. Il focus è l'aiuto ad anziani e disabili, tenendo a mente l'importanza del ruolo del caregiver, con progetti assistenziali individualizzati

· coordinazione genitoriale, metodo di lavoro per genitori altamente conflittuali che si pone l'obiettivo di intraprendere un percorso di contenimento del conflitto e l'analisi delle priorità per garantire ai propri figli una bigenitorialità serena e responsabile.

Lo studio porta avanti iniziative di collaborazione con la figura della psicologa, dell'avvocato, e in particolar modo con l'infermiere libero professionista Roberto Ardito mediante sportelli di ascolto sia in studio, sia presso lo studio medico di Scarnafigi presso la casa di riposo Regina della Pace, grazie alla collaborazione del dott. Persico.

Altri servizi in rete sono rappresentati dalle collaborazioni con la Farmacia Abrate di Busca e la Farmacia Ponso di Cervasca, per la consulenza gratuita alla famiglia in difficoltà.

L'ufficio, proprio al fine di promuovere il lavoro di rete finalizzato alla risposta multidisciplinare ai problemi delle persone, offre la possibilità di utilizzare gli spazi come coworking, denominato "C'è lo spazio", disponibile per professionisti e associazioni che vogliono utilizzarlo per le ore necessarie alle proprie attività.

L'orario di apertura sarà dal lunedì al mercoledì dalle 9:00 alle 12:00, e il lunedì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30. Negli altri orari su appuntamento al 329-4155656.

Lo sportello infermieristico sarà disponibile il mercoledì dalle 14:00 alle 17:00, previo appuntamento 349-1833382.