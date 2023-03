Atletica: Elena Abellonio e Francesco Mazza al raduno di primavera degli azzurrini

Ci sono anche Elena Abellonio dell' A.S.D. Atletica Alba e Francesco Mazza dell'Atletica Saluzzo nell'elenco dei giovani azzurri che prenderanno parte al raduno di primavera in programma nei centri di preparazione olimpica di Formia e Tirrenia dal 5 all'8 aprile.

All'orizzonte prestigiosi appuntamenti internazionali, in particolare gli Europei under 20 di Gerusalemme (Israele, 7-10 agosto) e il Festival olimpico della gioventù europea di Maribor (Slovenia, 25-29 luglio) riservato alla categoria under 18.

I convocati sono tutti nati nel 2004, 2005, 2006 e 2007. Abellonio e Mazza fanno parte del settore mezzofondo.