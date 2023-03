Calcio Serie D. Il Fossano precisa: "Fino a fine stagione non sarà contattato alcun allenatore per la sostituzione di Viassi"

Il Fossano spegne sul nascere le voci relative al futuro allenatore dopo l'annuncio della separazione da mister Viassi al termine dell'attuale stagione.

Il Fossano Calcio sottolinea, pertanto come non sia veritiera ogni allusione relativa ad "ipotetici nuovi allenatori".

LA NOTA UFFICIALE DEL FOSSANO CALCIO

"La società Fossano Calcio SSD ARL comunica che, fino al termine della stagione sportiva 2022/2023, non contatterà alcun allenatore per la sostituzione di mister Fabrizio Viassi. La Società desidera rimarcare i propri valori, ovvero il rispetto e la stima nei confronti di società che in questo momento stanno completando la propria stagione calcistica, pertanto ogni allusione a ipotetici nuovi allenatori non sono da considerarsi veritiere."