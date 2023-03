Judo, il dronerese Yuri Penone 3° ai Campionati Italiani A2 Cadetti

Una grande emozione a Taranto per l’ASD Judo Valle Maira: sul podio delle finali dei Campionati Italiani A2 categoria Cadetti si è classificato al 3° posto l’atleta dronerese Yuri Penone.



I campionati si sono svolti in due giornate, sabato 18 e domenica 19 marzo, all’interno del palazzetto Mazzola. L’ASD Judo Valle Maira è stata rappresentata da cinque atleti, seguiti dal maestro Diego Penone.



Ha 16 anni appena compiuti Yuri Penone ed è da quando ne aveva 3 che pratica questa disciplina sportiva. Grinta, tenacia e costanza: di kg 90, ha vinto tre incontri per Ippon (KO tecnico) e perso un incontro a detta del tecnico “per poca concentrazione”. Un ottimo risultato quello del 3° posto del podio, che vale il diritto a partecipare al Campionato Italiano A1.



Nella giornata di sabato si sono disputate le categorie maschili. Oltre a Yuri Penone, ha gareggiato per l’associazione sportiva dronerese Cristian Tosello. Di kg 60, ha lottato con avversari ostici e di alto rango, classificandosi al 65° posto.



Nella giornata di domenica, invece, si sono disputate le categorie femminili e l’ASD Judo Valle Maira è stata rappresentata da tre atlete. Claudia Marchiò, di kg 63, ha vinto due incontri e ne ha persi altri due, classificandosi al 10° posto. “Un risultato stretto - ha commentato il tecnico - Claudia deve trovare continuità e fiducia in se stessa”. Jennifer Beltramo, invece, di kg 52, ha vinto il primo incontro ma perso il secondo, classificandosi al 18° posto. “Purtroppo non è stata recuperata - ha detto il tecnico -. Peccato per il secondo incontro, avesse avuto la stessa grinta del primo poteva portarlo a casa”. A gareggiare, infine, Alessandra Olivero. Di kg 57, che ha perso il primo incontro classificandosi al 33° posto. Il tecnico: “Purtroppo non è stata recuperata, mi spiace per Ale. Merita ben altro, visto le sue qualità tecniche, ma purtroppo ha patito l’impatto con la gara”.



Dal presidente e da tutto lo staff arrivano le congratulazioni per gli ottimi risultati raggiunti: “Gli atleti si sono sempre allenati con costanza”. A Yuri Penone desiderano rivolgere un particolare in bocca al lupo per la meritata partecipazione alla finale del Campionato Italiano A1, che si svolgerà a Ostia il 23 aprile presso il Centro Olimpico.