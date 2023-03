Bellezze storiche e artistiche del Cuneese in onda su Rai Uno a "Paese che vai"

Domenica 26 marzo andrà in onda su RAI 1, alle ore 9.40, la puntata di Paese che vai dedicata al Cuneese e in particolare ai castelli e alle residenze legate alla storia e a Casa Savoia: Fossano con il Castello degli Acaja, il Castello Reale di Racconigi, il Castello della Manta, il Castello del Roccolo a Busca e la Reggia di Valcasotto.



La trasmissione, condotta da Livio Leonardi per la regia di Daniele Biggiero, ha coinvolto alcuni gruppi storici per permettere ai telespettatori di entrare appieno nel clima e nelle atmosfere dei fastosi tempi che furono.



“Grazie ad un continuo coordinamento con le redazioni giornalistiche – spiega il presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi – riusciamo a portare in evidenza il nostro territorio sottolineandone le peculiarità di carattere storico, artistico e naturalistico. Il Cuneese conserva un notevole potere attrattivo, grazie ai siti storici e monumentali che impreziosiscono in modo unico la nostra intera provincia: tesori che, grazie a questa trasmissione, verranno ancor più evidenziati a livello nazionale".