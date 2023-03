“Filosofia in campo”: all’azienda L’Undes di Villar San Costanzo il filosofo Luca Marchetti

“Perché l’agricoltura non è soltanto produzione in senso stretto di prodotti, ma contatto con un qualcosa, la natura, che è capace di connettere profondamente l’uomo e di produrre spazi di pensiero.”

A Villar San Costanzo, l’azienda agricoltura L’Undes di Barale Veriana invita tutti a “Filosofia in campo”, un pomeriggio gratuito ed outdoor dedicato alla filosofia ecologica.

Il tempo per riflettere e la sua preziosità. Sotto un bellissimo mandorleto in fiore sabato 25 marzo, alle ore 16, ci sarà l’incontro con il filosofo Luca Marchetti. Come il cambiamento climatico sta cambiando le nostre abitudini e quali possibilità ci sono da questa trasformazione? La giornata condurrà verso importanti riflessioni ed interrogativi.

Originario di Venasca, Marchetti ha da poco ottenuto il suo PhD in Filosofia presso l'Università Statale di Milano, con una tesi sulla percezione di immagini. Da aprile 2023, sarà ricercatore Post-doc presso l'Università degli Studi di Genova, all'interno del progetto ERC "The Philosophy Of Experiential Artifacts" diretto dal professor Enrico Terrone. Lì continuerà a lavorare sull'esperienza di immagini, tra filosofia della percezione e scienze cognitive. I suoi interessi si estendono però anche alle questioni più generali, relative alla filosofia della percezione e della mente da un lato (tra le altre, in particolare, il problema della coscienza e delle altre menti, dei colori e dell'esperienza temporale) ed a quelle relative alle crisi ecologica e climatica, alla conservazione e all’etica ambientale e allo sfruttamento animale dall’altro.

“C’è bisogno, urgenza di risposte. C’è necessità di essere parte di un processo di rielaborazione del pensiero e di apportare ognuno il proprio contributo.” Veriana, insieme al marito Matteo ci credono fermamente. Ai figli Francesca, Rachele e Angelo hanno trasmesso l’amore ed il rispetto per la natura, ma soprattutto la consapevolezza di un’interazione imprescindibile e davvero feconda. “Vi aspettiamo qui” - dicono - “in via Pramarchetti 74. Nel nostro spazio, per creare insieme bellissimi spazi di pensiero!”