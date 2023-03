In onda domenica la puntata di "Paese che vai" dedicata (anche) a Fossano

A poco meno di cinque mesi dalla presenza delle telecamere di RaiUno in piazza Castello, era infatti lunedì 31 ottobre scorso, la città di Fossano sarà protagonista domenica 26 marzo prossima della puntata settimanale di "Paese che vai", la trasmissione ideata e condotta da Livio Leonardi.



In un percorso che ha toccato i luoghi cuneesi legati alla storia dei Savoia, il castello degli Acaja, monumento simbolo della città, si è ritagliato una parte importante nelle riprese effettuate nel 2022 che sono alla base dei cinquanta minuti della trasmissione di domenica.



"Paese che vai" si dimostra di settimana in settimana un format molto seguito la domenica mattina, e la città è orgogliosa di poter mostrare al paese le sue eccellenze, come spiega il Sindaco Dario Tallone nello spot di presentazione della puntata. Qui il link social al video che ne promuove la visione.



Appuntamento dunque per le 9,40 del 26 marzo con le bellezze architettoniche di Fossano.