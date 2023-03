A giorni la partenza dei lavori per la nuova rotonda di località Montebello sulla Provinciale 929 Alba-Torino

Partiranno lunedì 3 aprile i lavori per la costruzione della rotonda sulla direttrice Alba–Canale della Provinciale 929, in territorio di Corneliano d'Alba, all'incrocio per le località Montebello di Guarene e Piobesi d’Alba.

Questa mattina, giovedì 23 marzo, si è tenuto l'ultimo sopralluogo tecnico prima dell'avvio di un’opera molto attesa, realizzata dalla Provincia, al confine di tre comuni: Corneliano d'Alba, Vezza d'Alba e Guarene.

Negli ultimi anni questo tratto stradale è stato teatro di diversi incidenti, anche gravi, ed è pericoloso a causa del transito sempre più intenso dei mezzi pesanti e di veicoli che viaggiano a velocità sostenuta.

L’opera, dal costo di 434.000 euro, sarà finanziata mediante forme diverse con fondi Fsc 2014-2020 (convenzione Regione Piemonte-Provincia di Cuneo), fondi provinciali e ministeriali.

Il progetto, redatto dall’architetto Silvia Oberto, prevede una revisione completa dell’attuale intersezione, caratterizzata da una notevole estensione (oltre i 100 metri di lunghezza), nonchè da una complicata risoluzione che si intende migliorare con la rotatoria all’incrocio tra le strade provinciali 929 e 171.

La rotatoria, oltre a razionalizzare gli accessi, servirà anche a rallentare i mezzi in transito favorendo attraversamenti e percorrenze in condizioni di maggiore sicurezza.

Con l’avvio dei lavori si provvederà alla chiusura di un tratto della strada provinciale 171 verso Guarene, con deviazioni segnalate sul posto.

Soddisfazione per l'attesa realizzazione viene espressa dai sindaci dei comuni interessati dall'intervento e del presidente della Provincia Luca Robaldo: “Quello all’incrocio Mombelli – dichiara Robaldo – è stato uno dei primi sopralluoghi che ho compiuto appena eletto. Sono grato al consigliere provinciale Massimo Antoniotti e a tutti coloro che hanno lavorato al progetto perché si tratta di un’opera viaria fondamentale”.



Il consigliere provinciale Massimo Antoniotti: “Finalmente… è la prima parola che mi viene in mente. Il 3 aprile partirà il cantiere per questa importante opera, un altro tassello per rendere più sicure le nostre strade provinciali. Il lavoro di squadra anche questa volta ha pagato: la sinergia tra Provincia e Comune ci ha permesso di superare le numerose problematiche, dal covid al caro materiali. Ringrazio anche i consiglieri provinciali Bruna Sibille e Stefano Rosso per il supporto ricevuto in questa fase finale”.



“Questo è un momento storico per tutto il Roero – dichiara il sindaco di Guarene, Simone Manzone, insieme vicesindaco Claudio Battaglino, entrambi presenti al sopralluogo –, la rotonda è attesa da anni. Si tratta di uno dei punti più pericolosi della rete viaria del territorio in direzione dell’Albese. Mi unisco ai ringraziamenti alla Provincia di Cuneo nella persona del consigliere Antoniotti e all'onorevole Marco Perosino per quello che ha fatto in questi anni”.

Il sindaco di Corneliano d’Alba, Alessandra Balbo: “E’ un’opera importante che, pur essendo realizzata nel nostro Comune, servirà tutto il territorio. Ringrazio quindi la Provincia di Cuneo che realizzerà l’intero lavoro, in particolare il presidente Robaldo, il consigliere Antoniotti e tutti i tecnici. Un ringraziamento al senatore Perosino per l’impegno continuo negli anni. I tecnici ci hanno informati che i lavori dureranno circa cinque mesi e sicuramente creeranno qualche disguido alla popolazione ed agli automobilisti, ma siamo certi che tutti capiranno l’importanza di quest’opera per la sicurezza stradale”.