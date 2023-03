Marcopolo espressione circolare del progetto Cuneo Volley Green

Il progetto “Green” del Cuneo Volley si avvale di un importantissimo ingresso, che rispecchia a 360° l’essenza del rispettare l’ambiente ed essere attivi nel renderlo migliore; stiamo parlando di Marcopolo Environmental Group.

Sono molte le similitudini, ovviamente traslate per settore, tra il Club biancoblù e la Filosofia BEBSSS!!®: Buono E Biologico Soltanto Se Sano!!®

I nostri giocatori della serie A2: Matteo Pedron, Lorenzo Codarin e Luca Chiapello hanno avuto la fortuna di visitare l’impianto ambientale di bioeconomia circolare di Vignolo (CN), unico nel suo genere, che produce energia elettrica green e l’Humus Anenzy, ottenuto dalla trasformazione delle biomasse buone agricole.

«La partnership intrapresa con il Cuneo Volley ritengo sia molto importante non solo per una questione di territorialità, ma perché nulla è più affine tra lo sport e l’ambiente. Un ambiente sano significa “salute” e se si è in salute si può praticare lo sport. Per avere un ambiente sano ognuno di noi si deve prodigare in tal senso e certamente Marcopolo da oltre 40 anni fa la sua parte portando avanti i principi di sostenibilità sociale, ambientale ed economica che sempre devono andare a braccetto» - ha dichiarato Alessia Bertolotto, direttore generale di Marcopolo Environmental Group.

Il MARCOPOLO ENVIRONMENTAL GROUP è oggi una realtà internazionale operante in campo ambientale, con un elevato numero di brevetti e di processi produttivi, per la valorizzazione industriale “sostenibile e attiva” degli scarti / sottoprodotti buoni e la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le attività ambientali della Marcopolo Environmental Group sono molteplici e possono essere suddivise in:

• Produzione di energia verde

• Bonifiche ambientali

• Biometano ed agrivoltaico

La missione di Marcopolo Engineering S.p.A. Sistemi Ecologici è perseguire l’eccellenza nel mercato in cui opera attraverso lo Sviluppo Sostenibile salvaguardando l’Ambiente e la Sicurezza delle persone coinvolte tramite la coerenza di un comportamento rispettoso dell’Etica Sociale ed ottenere la soddisfazione e assicurare valore aggiunto per i Soci, per il Dipendente, per il Cliente. Con le Società del Gruppo si sviluppa principalmente in sette settori, il tutto con dovuto riguardo al continuo sviluppo di progetti innovativi grazie al profuso impegno in attività di R&D.

Scopri di più su www.marcopolo-e.com/

Video: https://youtu.be/dthyVDhN5GQ

Foto e video credit: Bexsquared Films