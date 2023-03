Volley maschile Serie C: VBC Mondovì/Villanova in casa del S.Paolo, sabato sera scontro diretto in chiave playoff

Nel Campionato di Serie C maschile il VBC Mondovì/Villanova allenato da Massimo Bovolo e Fabrizio Marchisio è atteso dalla gara probabilmente più importante di questa regular season: infatti sabato sera alle ore 20.30 i monregalesi saranno di scena a Torino in casa del S. Paolo in uno scontro diretto che mette in palio punti pesantissimi per accedere ai play-off.

Ovviamente l’ obbiettivo dei monregalesi è quello di conquistare la diciassettesima vittoria stagionale e possibilmente i 3 punti in palio onde poter fare un salto praticamente decisivo verso la conquista della qualificazione al post season per la promozione in serie B, a cui accedono le prime 3 di ciascuno dei 2 gironi. Dopo 18 giornate il Racconigi è sempre in vetta con 50 punti, il Val Chisone secondo con 46, il VBC ed il S. Paolo Torino terzi a quota 42, ma i monregalesi sono avanti per aver ottenuto un numero complessivo di successi maggiore rispetto ai torinesi (16 contro 14). All’ andata i monregalesi riuscirono ad imporsi per 3-2 (il quinto set si concluse 18-16) al termine di una gara molto tirata ed intensa, in cui furono anche sotto 2 set ad 1, con il terzo set perso 27-25 anche a causa di una decisione arbitrale molto dubbia che costò pure un cartellino rosso (in pratica 2 punti).

“Inutile nascondersi, siamo attesi da una partita davvero molto importante – asserisce coach Massimo Bovolo –, che potrebbe rivelarsi decisiva per la qualificazione ai play-off promozione. Dovremo affrontare questa trasferta con grandissima umiltà e molta attenzione, giocando da squadra e cercando di gestire la tensione e le emozioni che naturalmente ci saranno, evitando di commettere errori gratuiti che andrebbero soltanto a complicare l’ andamento del match. Mai come in questo match l’ unica cosa che davvero conta è la conquista del successo e possibilmente dei 3 punti.”